Allegri, l’amico lancia la clamorosa suggestione: ritorno di fiamma con il Napoli?

Panchina Napoli, c’è Allegri tra i candidati? L’amico lancia la clamorosa indiscrezione, poi svela un retroscena: riguarda De Laurentiis

I nomi accostati alla panchina del Napoli per la prossima stagione sono molteplici. Con ogni probabilità Calzona non sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione. In cima alla lista dei desideri del presidente De Laurentiis c’è Antonio Conte, il quale – almeno stando alle ultime indiscrezioni – avrebbe dato disponibilità al presidente per cominciare la sua avventura in azzurro. Non bisogna però escludere anche altre piste.

Altro nome in ascesa è quello di Stefano Pioli, che in estate potrebbe lasciare il Milan. Anche Italiano è in uscita dalla Fiorentina ed è un profilo che De Laurentiis apprezza e, dunque, non è da sottovalutare.

Sullo sfondo poi la possibilità Gasperini, che potrebbe voler chiudere la lunga esperienza con l’Atalanta con un trofeo e la Dea è in finale di Coppa Italia e in semifinale di Europa League, può ritrovarsi anche lui libero alla fine della stagione. E infine le suggestioni Tedesco e Rose, anche loro in lizza per la panchina del Napoli. Intanto sbuca anche un possibile ritorno di fiamma per Massimiliano Allegri.

Panchina Napoli, Allegri in orbita azzurra? L’indiscrezione

Lo storico mentore e amico di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, intervistato ai microfoni dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha provato a dare qualche indicazione in più sul futuro del tecnico:

“Sta rispettando gli obiettivi e ha un contratto fino al 2025. Non lo sento stufo della Juve. Se lo dovessero lasciare a casa, io ci rimarrei male e penso pure lui. E sarebbe un’ingiustizia se vince la Coppa e si qualifica in Champions. Però…”.

Sono oramai sempre più insistenti le voci riguardo un possibile approdo in bianconero di Thiago Motta, allenatore rivelazione di questa stagione in Serie A. Ecco quindi che Allegri risulterebbe libero sul mercato al termine della stagione.

Futuro Allegri, Galeone vede due possibili opzioni: c’entra il Napoli

“Non so come andrà, ma stavolta non lo immagino fermo un anno“, spiega Galeone al quotidiano. In passato Allegri è stato accostato anche al Napoli, ma il capoluogo campano non è l’unica possibile destinazione:

“Quando sei un allenatore con il palmares di Max, trovare squadra non è un problema. In Arabia continuano a corteggiarlo, ma non ci vuole andare e fa bene. Magari De Laurentiis lo richiamerà, come è già successo in passato“.

Infine, quando gli viene chiesto di dare un consiglio a Max riguardo la prossima destinazione. Galeone risponde senza esitazioni: “Juve o Inghilterra”. Anche l’ombra della Premier sul futuro di Allegri? Nei prossimi mesi la situazione sarà sicuramente più chiara.