Ngonge, gesto da leader: il post sui social è da applausi – FOTO

Ngonge, arrivato a gennaio dal Verona, scala posizioni nella gerarchia dello spogliatoio del Napoli: il post sui social è emblematico

L’attesissima gara del Maradona si è chiusa con il risultato di 2-2. A decidere il match le reti di Dybala e Abraham per la Roma, Olivera e Osimhen per il Napoli, tutte siglate nella seconda frazione di gioco. Il primo tempo ha visto gli azzurri avere il predominio del gioco e affacciarsi spesso nella metà campo avversaria. Anche nel secondo tempo la squadra di Calzona si è resa pericolosa, ma le solite disattenzioni difensive hanno permesso alla Roma di colmare il gap e portare a casa un punto.

Decisivo l’errore di Juan Jesus in occasione del primo gol di Dybala, che ha causato un calcio di rigore in modo alquanto scomposto. Calzona ha provato a cambiare la partita con i cambi, alcuni dei quali sono entrati bene in partita. Traoré, entrato al posto di Cajuste non ha fatto male, poi è uscito per far spazio ad Ostigard, che Calzona ha buttato nella mischia per le sue abilità nel gioco aereo. Discorso simile va fatto anche per Ngonge, che ha provato a cambiare il match con le sue accelerazioni.

Napoli, Ngonge già leader dello spogliatoio: il gesto social

Al termine della gara vari calciatori del Napoli si sono accasciati al suolo, chi per stanchezza e chi per amarezza. Ad incidere rovinosamente sul calo d’umore è senza dubbio la contestazione dei tifosi, che ancora una volta hanno attaccato la squadra per lo scarso rendimento stagionale. E ultimo, ma non per importanza, le voci nel post partita riguardo possibili litigi, con Anguissa, Di Lorenzo e Juan Jesus coinvolti.

Insomma, un periodo nel quale non dev’esser facile fare il giocatore del Napoli. Ngonge è arrivato a gennaio, nella confusione più totale, quando Mazzarri provava a sperimentare la difesa a tre. Il suo arrivo è passato quasi in sordina, ma quelle poche volte che ha avuto l’occasione di mettersi in mostra non ha quasi mai disatteso le aspettative. Per sua sfortuna si è ritrovato dinanzi nelle gerarchie Politano in forma smagliante, forse la migliore della sua carriera.

Post da applausi al termine di Napoli-Roma: i dettagli

In campo Ngonge ha scalzato definitivamente Lindstrom, ora ancor più indietro nelle gerarchie di Calzona. Intanto su Instagram si comporta da leader vero. L’attaccante ex Verona ha infatti pubblicato un post che raggruppa un carosello di foto della gara, con la seguente didascalia: “Rimaniamo uniti e lottiamo così fino alla fine. TUTTI INSIEME!”.

In primo piano una foto nella quale aiuta Osimhen ad alzarsi. Pare che i due abbiano legato particolarmente, qualche tempo fa sono stati visti insieme a Milano alla festa dell’ex Inter Lazaro. Anche lui, come il bomber nigeriano, è molto attivo sui social. Di seguito il post in questione: