Traoré, l’ex agente spiega: “Perché non sta convincendo al Napoli”

Traorè? Non sto seguendo tanto il Napoli però lui è un ragazzo particolare, deve avere le condizioni favorevoli per esprimersi. Ha tante qualità fisiche e tecniche, da quello che sento non sta convincendo, non sta facendo così bene, ma probabilmente è anche a causa di un infortunio che si sta portando dietro ed ha avuto anche la malaria. Tutte queste cose hanno fatto perdere continuità e condizione, ma sulle qualità del giocatore non ho alcun dubbio. Mi darei e gli darei più tempo per dare una valutazione su di lui, lo terrei un altro anno in prestito. I costi del valore oggi non sono giustificabili per quello che il giocatore ha fatto, è almeno un anno che non riesce a lasciare un’immagine positiva di lui, o quanto meno quella che aveva trasmesso negli anni addietro