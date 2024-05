Sorpresa Napoli, ospite speciale a Castel Volturno: c’entra Maradona

Diego Armando Maradona ed il Napoli resteranno per sempre legati, quest’oggi a Napoli un’ospite ha ricordato “El pelusa”.

Diego Armando Maradona è a tutti gli effetti il calciatore che più di tutti ha segnato la storia del Napoli e forse del calcio mondiale. Maradona scelse Napoli in un’epoca in cui il club non era riconosciuto come oggi, anzi, fu proprio lui in maniera clamorosa a condurlo nell’elite del calcio italiano ed europeo.

Già, perchè oltre ai due scudetti, alla Coppa Italia e Supercoppa, vinta per ben 5 a 1 contro la Juventus, Maradona riuscì anche nell’impresa di condurre il Napoli alla vittoria della Coppa UEFA, corrispondente all’attuale Europa League, ma ben più competitiva. Diego e compagni riuscirono ad eliminare corazzate del calibro della Juventus, Bayern Monaco e così via, per poi piegare in finale lo Stoccarda.

Napoli, che ospite a Castel Volturno, il celebre cronista del “Goal del secolo” sbarca in città

Quest’oggi è sbarcato in città un uomo particolarmente legato a Maradona, Victor Hugo Morales. Il telecronista uruguaiano, voce storica del calcio sudamericano, salito alla ribalta per la cronaca del “Goal del secolo” di Diego contro l’Inghilterra. “Da che pianeta vieni? Chiedo scusa, ma voglio piangere, Diego, Diegol, nella corrida più grande di tutti i tempi”, questa parte di quella che possiamo definire a tutti gli effetti un’esultanza, che all’epoca Morales non riuscì a trattenere dinanzi al goal più bello della storia.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Morales sarà quest’oggi ospite a Castel Volturno, nel centro sportivo “Konami Center”. Il giornalista, ha rilasciato al quotidiano qualche dichiarazione sul Napoli:

“Sono stato l’unico cronista sudamericano a raccontare dal Baires lo scudetto dello scorso anno. Io uruguaiano ma argentino di adozione sarò orgoglioso di incontrare Simeone ed Olivera. Cosa è successo quest’anno? Non si può sempre vincere, ogni stagione è diversa”.

Poi, un aneddoto sul tanto amato e compianto Maradona, nello specifico sulla semifinale di Italia 90:

“Rimasi sconvolto, rigori galeotti. Fu incredibile notare quanti napoletani fossero addirittura contenti del passaggio dell’Argentina, Maradona spostava i popoli, com’era possibile che un italiano preferisse un’altra selezione per la presenza di un unico calciatore?”.

Un fatto clamoroso, che già all’epoca suscitò non poche polemiche nel bel paese. Maradona, eroe eterno della città di Napoli, riuscì in qualcosa di clamoroso, qualcosa che probabilmente non si è mai visto in nessun campo di calcio e forse in qualsiasi altra manifestazione sportiva. Ma Diego era così, unico.