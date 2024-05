Napoli-Bologna, c’è l’annuncio: è ufficiale

Questo week end andrà in scena Napoli – Bologna, una gara dal sapore amaro per gli azzurri, distanti dal sorprendente team rossoblù.

Napoli – Bologna darà forse una delle immagini più crude della assurda annata degli ex campioni d’Italia. Il Napoli, a distanza siderale dal Bologna, guarderà con ogni probabilità i felsinei affacciarsi al termine della stagione alla Champions League.

Il team rossoblù, guidato da Thiago Motta, si è reso protagonista di una annata straordinaria, fatta di goal, giocante entusiasmanti e di una sorprendente consapevolezza, raggiunta attraverso un lavoro tecnic tattico ben definito, insomma, l’ex Spezia sarebbe stata la scelta giusta la scorsa estate.

Napoli – Bologna, l’annuncio è ufficiale: le ultime sulla gara del Maradona

All’andata tra il Bologna e il Napoli dell’allora tecnico Rudi Garcia, finì zero a zero. Una gara in cui gli azzurri furono solidi e sfiorarono più volte il vantaggio, sino al rigore sbagliato da Osimhen, un penalty che diede adito ad una delle tante polemiche stagionali, quella di Tik Tok.

Di tempo ne è passato ormai, la distanza tra le due compagini si è amplificata a causa di due cammini diametralmente opposti. Sabato alle 18:00, sarà quindi tutt’altra gara, 90 minuti in cui il Bologna arriverà favorito per la prima volta da oltre 10 anni a questa parte, proprio nella stagione vissuta dal Napoli con il tricolore cucito sul petto. Come è strano il calcio. Intanto, la sestina arbitrale è diventata ufficiale. Sarà Pairetto l’ufficiale di partita, coadiuvato da Peretti e Colarossi. Il quarto uomo sarà Mercenaro, mentre al VAR ci sarà Doveri, affiancato da Abisso.

Il Napoli, che oltre i propri demeriti è stato soggetto di decisioni quantomeno discutibili nel corso di questo campionato, si augura che questa scelta da parte della Lega possa rivelarsi “fortunata”.