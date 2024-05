ULTIM’ORA Napoli, grosse novità su Conte: De Laurentiis ha deciso

Ci sono importanti novità riguardanti il Napoli e Antonio Conte, decisione fondamentale presa dal presidente De Laurentiis.

Poche gare, soltanto le ultime tre, al termine del campionato di Serie A. Dopodiché sarà tempo di pensare al futuro per il Napoli, che dopo aver vinto lo scudetto nella scorsa annata, in quella attuale ha deluso le aspettative dei tifosi azzurri e degli addetti ai lavori. Con il campionato terminato e il verdetto decisivo sulla qualificazione o meno nelle competizioni europee, la società avrà il quadro chiaro sulle prospettive della prossima stagione, ovvero potrà programmare il futuro.

In tal senso il Napoli si sta già muovendo, il presidente De Laurentiis sta già sondando vari allenatori al quale affidare la panchina il prossimo anno, visto che il rapporto con mister Francesco Calzona si interromperà il prossimo 30 giugno. Il candidato principale nelle idee del presidente partenopeo resta Antonio Conte e, proprio su questo tema, arrivano importanti aggiornamenti.

Prossimo allenatore Napoli, ripresi i contatti tra De Laurentiis e Conte

Stando a quanto riportato da calciomercato.it, tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico salentino sono ripresi i contatti. Nelle ultime settimane, infatti, Conte era stato dato un po’ più defilato nelle idee del club, ma proprio negli ultimi giorni i contatti sarebbero a sorpresa ripresi. Il nodo resta sempre quello dell’accordo economico: Conte chiede uno stipendio alto, mentre il Napoli – nell’anno che non lo vedrà impegnato in Champions League – vorrebbe quantomeno ridurre i costi. La stima fatta dalla società è di un costo totale di 20 milioni di euro a stagione, tanto Conte peserebbe sulle casse del Napoli.

Inoltre il tecnico chiederà investimenti sul mercato, comprensibili dopo una stagione come quella vissuta dagli ormai ex Campioni d’Italia. Qualora le idee dovessero convergere, l’accordo potrebbe davvero prendere forma. Intanto le parti stanno discutendo e trattando. L’ingaggio di Conte porterà la società a dover investire davvero tanti soldi, motivo che porta il patron a valutare anche le alternative per la panchina.

I nomi degli altri allenatori valutati da De Laurentiis sono quelli di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, attualmente in vantaggio rispetto a Vincenzo Italiano. Pioli ha convinto De Laurentiis grazie al suo lavoro fatto al Milan, mentre i risultato ottenuti da Gasperini in otto anni alla guida dell’Atalanta sono noti a tutti. Il Napoli valuta tutti i profili, ma qualora Conte dovesse fare un passo verso gli azzurri, non c’è dubbio che De Laurentiis non si farà sfuggire l’occasione di chiudere il colpo.