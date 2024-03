Il Napoli riscatterà Traoré? C’è l’annuncio dell’esperto di mercato – FOTO

Quale sarà il futuro di Traoré, in prestito dal Bournemouth? Il centrocampista del Napoli si gioca la permanenza in azzurro in queste ultime partite.

Le ultime nove partite saranno, ovviamente, decisive per il destino di questa stagione a dir poco travagliata, anche per delineare la dimensione del Napoli nel futuro prossimo. È chiaro che la qualificazione in Champions League sarebbe fin troppo importante per mettere su un progetto ancor più di alto livello, considerando che i prossimi mesi l’organico azzurro dovrebbe subire un vero e proprio ribaltone. Il tutto in attesa di scoprire quale sarà l’allenatore che prenderà il posto, con ogni probabilità, di Francesco Calzona: da questa scelta, deriveranno le nuove idee del Napoli che verrà.

In esso ci sarà spazio anche per Hamed Junior Traoré? Il calciatore ivoriano è arrivato in prestito, nello scorso gennaio, dal Bournemouth e il riscatto del suo cartellino resta comunque alto (25 milioni di euro circa, ndr), motivo per cui la situazione è da monitorare con attenzione. A cercare di fare chiarezza in merito alla volontà del club di Aurelio De Laurentiis di riscattare il suo cartellino è il giornalista Fabrizio Romano: l’esperto di calciomercato, su X, ha fatto il punto della situazione, svelando quella che sembra essere la strategia del club partenopeo per l’ex Sassuolo.

Riscatto Traorè, c’è l’annuncio di Fabrizio Romano: sarà cruciale un aspetto

Il giornalista sul suo account X fa sapere che, al momento il Napoli non ha preso una decisione definitiva. Gli azzurri si stano prendendo del tempo per decidere, tanto dipenderà anche da queste ultime gare di campionato, nelle quali senz’altro Traorè avrà opportunità di mettersi in luce.

Come esposto anche da Fabrizio Romano sarà cruciale la scelta del nuovo tecnico. Le scelte in un reparto delicato come il centrocampo necessita inevitabilmente del consulto della guida tecnica. Quindi, una decisione più precisa sarà presa nel momento in cui il Napoli si muoverà concretamente per ingaggiare il nuovo allenatore.

Traorè, ruolo centrale nel Napoli di Calzona: può mettersi in luce

Con l’approdo di Calzona Traorè sta trovando un discreto spazio. L’attuale tecnico azzurro lo ha preferito più volte a Zielinski. Finora ha disputato 7 match in totale, ed è partito dal primo minuto nelle ultime due, contro Inter in campionato e Barcellona in Champions. Un’opportunità da non sprecare per Traorè, che può quindi sfruttare questi ultimi mesi di stagione per farsi notare e convincere la dirigenza ad esercitare il riscatto.