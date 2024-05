Napoli su Gudmundsson: la risposta dell’attaccante fa sperare i tifosi azzurri

Albert Gudmundsson è nuovamente finito nel mirino di mercato del Napoli. Intervistato sul futuro, l’attaccante islandese non ha lasciato dubbi.

La straziante stagione del Napoli sta per volgere al termine, con gli ormai ex Campioni d’Italia pronti a scucirsi lo Scudetto dal petto in favore di una possibile ottava posizione che sta stretta al popolo azzurro. Nelle ultime 3 giornate di Serie A infatti, i partenopei dovranno proprio impegnarsi per difendere il proprio piazzamento in Conference League, sperando nel miracolo per raggiungere l’Europa League. All’ombra del Vesuvio, dunque, più che di calcio giocato si parla di calciomercato, con nuovi nomi ed obiettivi che spuntano sempre più in ottica Napoli. Fra questi, Albert Gudmundsson, intervistato quest’oggi da CBS Sports in merito al proprio futuro.

Futuro in Serie A, parla Gudmundsson

Già cercato dal Napoli la scorsa estate, Albert Gudmundsson è tornato nuovamente al centro dell’attenzione partenopea, con il core azzurro che gradirebbe senz’altro un nuovo innesto sulle fasce per la prossima annata. Questo, a causa dello scarso rendimento di Lindstrom, che ha aperto a nuove voci di cessione per il danese e di arrivo dell’islandese ad oggi al Genoa. Lo stesso attaccante rossblu ha risposto ad alcune domande sul suo futuro ai microfoni di CBS Sports.

“Futuro? Fin da quando ero bambino il mio sogno era giocare in Premier League, ma da quando sono in Italia la situazione è cambiata“, ha esordito Gudmundsson. “Mi piace l’Italia, mi trovo bene in Serie A e mi piacciono sia il calcio che la vita qui. Se un giorno dovessi lasciare il Genoa sarà senz’altro per un altro club di Serie A“, ha quindi concluso l’attaccante islandese. Un annuncio e un’apertura di certo non velati alle pressanti voci di mercato, che hanno dipinto il gioiello del Genoa in ottica big quali Juventus, Inter e appunto Napoli. I tre club citati avranno quindi ora un buon motivo per non scartare a priori l’ipotesi Gudmundsson.

Napoli, perché puntare su Gudmundsson

Nonostante l’età non più giovanissima (27 anni a giugno), Albert Gudmundsson ha dimostrato a più riprese di essere un ottimo calciatore per le piazze italiane, facendo faville al Genoa sia in cadetteria che poi in Serie A. 14 reti e 3 assist in 32 partite il bottino fin qui totalizzato dall’islandese nella massima serie tricolore, arrivando a toccare i 25 milioni di valore di mercato. La sua esplosività e la sua duttilità parlano inoltre per se, data la possibilità del gioiello di occupare quasi tutti i ruoli dell’attacco. Non è infatti un caso che sia Inter, che Juventus, che Napoli, notoriamente padrone di diversi stili e moduli di gioco, siano sulle tracce del calciatore.

Qualora si decidesse davvero di fare marcia indietro sponda Lindstrom, sostituire il danese con Gudmundsson potrebbe rappresentare un’ottima mossa di mercato per gli azzurri.