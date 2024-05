Il bomber apre al Napoli: gli azzurri hanno un ostacolo da superare

Il sostituto di Victor Osimhen rappresenta una necessità primaria, un obiettivo azzurro potrebbe essersi complicato.

Victor Osimhen saluterà Napoli dopo 4 anni. Il nigeriano, bomber dello scudetto e miglior marcatore delle ultime 3 stagioni azzurre, tenterà probabilmente il grande salto in Premier League. 120 – 130 milioni, questo il tesoretto che il Napoli si ritroverà tra le mani, una cifra equivalente al valore della clausola presente nel contratto del calciatore.

Un valore monstre, che permetterà al club di Aurelio De Laurentiis di tamponare i mancati introiti Champions, riuscendo ad imbastire la rivoluzione tanto decantata nelle ultime settimane, dalla dirigenza, alla panchina, passando naturalmente per il rettangolo verde.

Napoli, ostacolo Champions: si complica la trattativa per un obiettivo?

Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona, con cui ha messo a segno 20 goal che sono valsi la qualificazione nella massima competizione europea per club, potrebbe essere il nome giusto per Napoli secondo La Gazzetta dello Sport. Il giocatore non ha un costo di cartellino eccessivo, così come di ingaggio, resterebbe da risolvere unicamente il nodo Champions League: Dovbyk l’ha appena conquistata con il Girona, motivo per cui potrebbe essere limitato dalla mancata partecipazione del Napoli.

Gli altri nomi sono David del Lille e Gimenez del Feyenoord, due profili giovani e con il goal nelle vene, ma con costi decisamente diversi per cartellino ed ingaggio. Per questa motivazione, almeno secondo il sopracitato quotidiano sportivo, entrambi i calciatori partirebbero dietro a Dovbyk nelle preferenze del Napoli.

Sostituto di Osimhen, la candidatura più concreta arriva dalla Serie A?

Dalla Serie A, però, sempre secondo la Gazzetta, potrebbe arrivare un’altra candidatura particolarmente concreta. Si parla di quella di Mateo Retegui, per lui 7 goal a cui ha annesso due assist nella prima stagione italiana. Il bomber argentino, naturalizzato italiano, secondo la rosea sarebbe ben felice ed entusiasta di provare il grande salto a Napoli.

Insomma, rispetto ai bomber sopracitati, per Retegui non sarebbe certamente un problema la mancata partecipazione alla Champions League, il passaggio dal Genoa al Napoli, gli permetterebbe a prescindere di coronare un sogno e tentare di confrontarsi a livelli superiori. Ad oggi, comunque, si tratta di indiscrezioni, l’unica certezza pare la cessione di Osimhen, da cui appunto il Napoli dovrà porre le basi per il suo calciomercato. Nel mentre il neo direttore sportivo Manna studia, coadiuvato dal presidente e dal resto della dirigenza, i tifosi attendono.