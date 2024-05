Mercato Napoli, tre colpi rischiano già di saltare: la situazione azzurra

Il mercato del Napoli è in fase di sviluppo, sono tante le idee del duo Manna – De Laurentiis, alcune complicate.

Sarà rivoluzione tra un mese o poco più. Questa ad oggi è l’unica certezza in casa Napoli, con Aurelio De Laurentiis conscio della necessità di cambiare a seguito di una annata disastrosa, anche e forse soprattutto per le sue non scelte in sede estiva 12 mesi fa.

Saranno in molti a salutare l’ombra del Vesuvio, certamente Victor Osimhen, che attraverso il pagamento della clausola presente nel suo contratto, corrispondente a 120 – 130 milioni, permetterà al Napoli di disporre di un tesoretto non indifferente, tamponando i mancati introiti Champions.

Napoli, si complicano alcune idee di calciomercato: le ultime indiscrezioni

Il direttore sportivo Manna, ormai già operativo per il Napoli, sta man mano analizzando le possibili soluzioni, restando in contatto costante con il sopracitato De Laurentiis. L’ormai ex leader della Next Gen juventina, avrà un compito complicato ma quantomeno stimolante, avviando la rifondazione partenopea.

Secondo il Corriere dello Sport, per il ruolo di prima punta le idee sarebbero due: la prima porta a David del Lille, attaccante canadese che non ha intenzione di rinnovare con il proprio club, la seconda a Romelu Lukaku, che il dirigente avrebbe provato già ad inserire nella trattativa per Osimhen al Chelsea. Entrambe le opzioni, però, sarebbero complicate. David ha una valutazione alta, di almeno 50 milioni, con i club di Premier pronti ad accontentare il Lille, mentre Lukaku per ingaggio sarebbe fuori parametro.

A centrocampo, invece, il preferito sarebbe Sudakov, altro calciatore con una valutazione elevata, come ammesso dalla stessa dirigenza ucraina che ha raccontato dell’offerta arrivata a gennaio da parte del Napoli. Situazione simile per Buongiorno, che sembra il prescelto per la ritardata sostituzione di Kim, anche in questo caso, la bottega capitanata da Cairo non farebbe sconti. Insomma, tanti nomi, ma operazioni particolarmente esose e complicate, per un calciomercato che ancora deve partire, già potrebbe recare alcune problematiche.

I tifosi si augurano che non si ripeta quanto visto l’estate scorsa, dove l’immobilismo ha regnato sovrano ponendo le basi per il disastro attuale, in cui anche l’atteggiamento indolente ed indegno dei calciatori l’ha fatta da padrone. Staremo a vedere, la speranza è che De Laurentiis abbia imparato dai propri errori. Tra poco tempo ne sapremo qualcosa in più, 3 giornate e il campionato sarà finito.