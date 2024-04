Manna al Napoli, Giuntoli prova lo sgarbo: vuole soffiare due collaboratori di De Laurentiis

Cristiano Giuntoli, football director juventino, che fino a pochi giorni fa lavorava con Giovanni Manna, prossimo ds azzurro, è pronto a ricomporre il gruppo di lavoro che ha portato lo scudetto sotto l’ombra del Vesuvio.

La rivoluzione in casa Napoli è partita. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo aver digerito la pesate sconfitta rimediata dai suoi ragazzi nell’ultimo turno di Serie A in casa contro l’Atalanta per 0-3, ha deciso di portare nel capoluogo campano il ds Giovanni Manna. Il classe 1988, nato a Vallo della Lucania, è entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2019, come responsabile della Primavera, prima di assumere il ruolo di direttore sportivo della formazione Under 23 nel 2020. Nella prossima estate avrà il compito di rifondare il Napoli, insieme al patron azzurro e ad i suoi collaboratori. Due di questi, però, potrebbero presto lasciare la città per riabbracciare Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Napoli e Juve pronte a scambiarsi gli uomini mercato, Giuntoli rivuole Micheli e Mantovani

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese La Stampa, nelle ultime ore Cristiano Giuntoli ha espresso la volontà di ricongiungersi agli uomini con cui costruì il Napoli che vinse lo scudetto lo scorso anno:

Mancano gli annunci, ma le valigie sono pronte: Juventus e Napoli si scambieranno gli uomini mercato. Giovanni Manna, tra gli architetti della Next Gen, diventerà il direttore sportivo azzurro, mentre Giuseppe Pompilio traslocherà a Torino come vice di Cristiano Giuntoli, ricomponendo la coppia formata ai tempi del Carpi e divisa dopo lo scudetto. Il responsabile dell’area tecnica bianconera completerà lo staff con altri uomini di fiducia – in prima fila Maurizio Micheli, anche lui al Napoli, Leonardo Mantovani, altro scout azzurro, e Stefano Stefanelli, ora al Pisa -, dopo l’addio dei collaboratori “ereditati”: Matteo Tognozzi è già andato via, destinazione Granada, e Federico Cherubini, che piace al Parma, non rinnoverà in ogni caso il contratto.

Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani sono stati portati in Serie A da Alberto Bigon nel 2009, per poi essere ingaggiati da Aurelio De Laurentiis dopo le parentesi con Bologna e Verona.

I due lavorano hanno lavorato sin qui in perfetta simbiosi con la politica azzurra, che prevede acquisti di giovani talenti a prezzi vantaggiosi per le casse societarie. Nel caso in cui l’idea di Giuntoli prendesse forma, i campioni d’Italia uscenti dovranno sostituire due figure importantissime. Una cosa è certa, il Napoli è un cantiere aperto sotto tanti punti di vista e il lavoro da compiere è notevole.