Ultime Napoli, De Laurentiis rivoluziona staff e rosa: gli obiettivi di mercato

Ultime news Napoli, si delineano gli obiettivi di mercato per la prossima stagione: rivoluzione totale della rosa e dello staff, tutti i dettagli

La pesante sconfitta contro l’Atalanta, nel match andato ieri in scena al Maradona, è un’altra pagina da strappare della pessima stagione post scudetto del Napoli. I campioni d’Italia in carica ora vedono la Champions League, obiettivo prefissato all’inizio del campionato, molto lontana: sono sei i punti di distacco dalla Roma quinta. L’ottava posizione in classifica è la dimostrazione lampante di un’annata a dir poco storta.

Tre cambi di allenatore dopo l’addio di Spalletti. Il presidente De Laurentiis, come da lui stesso ammesso, ha evidentemente sbagliato qualcosa quest’estate. Ecco che quindi, con la stagione che si avvia verso le battute finali, si comincia a parlare di rivoluzione totale in casa Napoli, dallo staff tecnico agli effettivi in rosa.

Rivoluzione Napoli, quanti cambi tra staff tecnico e rosa! Tutti gli obiettivi di De Laurentiis

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, all’indomani della sconfitta casalinga contro la Dea, offre un focus proprio sulla rivoluzione estiva che si prospetta per il Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano saluteranno in tanti a fine stagione, a partire dal tecnico Francesco Calzona.

Il tecnico senza Champions League non verrebbe riconfermato. L’estesa rosa di candidati come possibili sostituti per la panchina del Napoli pare però essersi ristretta a soli due candidati: Italiano e Conte. L’allenatore della Fiorentina a fine stagione lascerà il club viola, De Laurentiis da tempo apprezza il modus operandi dell’ex Spezia e infine la strada Italiano è molto più (economicamente parlando, ndr) praticabile di quella che porta ad Antonio Conte, che però è il sogno del patron azzurro.

Napoli, non solo il nuovo allenatore: cambiamenti in dirigenza e in rosa

Da tempo si discute inoltre circa il futuro del DS Meluso. Dalle ultime indiscrezioni pare che l’ex Spezia e Lecce non sarà riconfermato a fine stagione, il Napoli non eserciterà l’opzione di rinnovo unilaterale per prolungare il contratto di un altro anno. Tra i sostituti si parla di Accardi, attuale DS dell’Empoli.

Anche la rosa sarà fortemente rivoluzionata. La prima cessione, di fatto già certa, è quella di Zielinski, che partirà a zero per approdare all’Inter. Anche Osimhen è in procinto di lasciare il Napoli. Grazie al tesoretto accumulato dalla sua cessione, di oltre 120 milioni di euro, il Napoli potrà fiondarsi su uno tra Zirkzee, David o Gimenez.