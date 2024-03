Ben 23 gol in campionato, post Osimhen: nome nuovo per il Napoli

Il Napoli, che a fine stagione saluterà Victor Osimhen salvo colpi di scena, è sulle tracce di un nuovo attaccante, che potrebbe sostituire il nigeriano per la stagione 2024/2025.

Le strade del Napoli e di Victor Osimhen sono destinate a separarsi la prossima estate. Il capocannoniere, l’uomo simbolo dello scudetto conquistato lo scorso anno, è pronto a fare le valige per proseguire la sua carriera verso nuove sfide. La società ne è a conoscenza da mesi, lo ha dichiarato lo stesso presidente De Laurentiis. Il rinnovo firmato lo scorso dicembre è stato fatto esclusivamente per incassare i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Tra i vari profili accostati agli azzurri negli ultimi mesi, nella giornata odierna è apparsa una suggestione proveniente dall’Olanda.

Napoli, interesse per l’attaccante greco Vangelis Pavlidis dell’Az Alkmaar

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i partenopei hanno messo gli occhi sull’attaccante greco dell’Az Alkmaar, Vangelis Pavlidis, vera rivelazione della squadra allenata da Pascal Jansen. Ecco quanto evidenziato:

I miglioramenti non sono passati inosservati in Italia: il Bologna pensa a lui per il dopo Zirkzee, Lazio e Napoli ce l’hanno da tempo sul taccuino, è anche in orbita Milan. L’ennesimo gioiello della bottega AZ ha colpito nel segno. Anzi, essendo un fanatico del bowling, si può dire abbia fatto strike

Nella stagione corrente Vangelis Pavlidis ha preso parte ad ogni sfida di Eredivisie dell’AZ Alkmaar, sempre da titolare. L’ultimo match disputato dal greco risale al 17 marzo, vittoria per 4-0 contro il Volendam, in cui è andato a segno. Il numero 9 ha realizzato 23 gol in campionato, attualmente è al 1° posto nella classifica cannonieri della massima serie olandese. Ha realizzato inoltre 2 assist. Nella stagione precedente, sempre con la maglia dell’AZ in Eredivisie, Pavlidis ha collezionato 25 presenze, realizzando 12 gol e fornendo 8 assist.

Ha ben figurato anche in Europa, durante i gironi di Conference League. Nonostante la sua squadra non abbia centrato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ha siglato 3 gol e messo a referto un assist in 6 partite. Meno bene in nazionale, dove spesso gli viene preferito Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos, come accaduto nella sconfitta rimediata ai calci di rigore contro la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia di martedì scorso. All’ età di 25 anni, Pavlidis potrebbe essere finalmente pronto per il salto in una squadra di caratura europea, ed il Napoli è vigile in questo senso, pronto a sferrare il colpo nel caso in cui si presentasse un’occasione vantaggiosa per le casse del club.