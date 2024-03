Infortunio Kvaratskhelia, arriva un’ultim’ora da Castel Volturno: decisione presa per Napoli-Atalanta

Giunge direttamente da Castel Volturno la news circa Kvaratskhelia. Le condizioni del georgiano in vista dell’imminente Napoli-Atalanta.

Napoli-Atalanta si avvicina, e in casa azzurra cresce la voglia di scoprire la condizioni di Khvicha Kvarstatskhelia verso il match di rientro in campionato dopo la sosta. In particolare infatti, il calciatore georgiano ha rimediato una forte contrattura all’inguine dopo lo storico match di qualificazione ad Euro2024 fra Georgia e Grecia, svolgendo seduta di allenamento personalizzata il 28 marzo. Grazie al nuovo report a cura della SSC Napoli, in merito alla sessione odierna, nuovi aggiornamenti giungono quindi sullo status fisico di Kvara.

Kvaratskhelia ancora a parte, le ultime verso Napoli-Atalanta

Continua la corsa contro il tempo in casa Napoli, per tentare di avere a disposizione Khvicha Kvaratskhelia per un incontro fondamentale ai fini della classifica come quello del Maradona contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato dalla squadra partenopea però, attraverso un comunicato social, il georgiano avrebbe svolto anche quest’oggi seduta di allenamento personalizzata, divisa fra lavoro in palestra e lavoro sul campo. Le condizioni quindi migliorano, ma meno di 24 ore dal calcio d’inizio dell’incontro risulta alquanto difficile vedere il numero settantasette in campo sulla sua fascia sinistra. Di seguito, il report a cura della SSC Napoli sul lavoro svolto quest’oggi all’SSCN Konami Training Center:

“La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Kvaratskhelia ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo”.

“Kvaratskhelia out”, la conferma arriva da Sky

Come detto, vedere Kvaratskhelia in campo contro l’Atalanta risultava difficile anche d’innanzi alle news di recupero giunte da Castel Volturno. Se quanto riportato dalla SSC Napoli nel consueto comunicato lasciava però presagire un briciolo di speranza, ecco arrivare l’aggiunta spazza-entusiasmo ad opera di Sky. Il giornalista Francesco Modugno, collegatosi proprio dall’esterno dell’SSCN Konami Training Center, ha infatti dichiarato che Kvaratskhelia sarà out dal match contro l’Atalanta, con tale decisione già presa dal club partenopeo. “Kvara non ci sarà“, ha difatti annunciato Modugno, prima di narrare quanto svolto in giornata dal calciatore georgiano.

“La sua voglia di provarci c’è stata, ma alla fine ha dovuto arrendersi: non ce l’ha fatta e non sarà in campo contro l’Atalanta“, l’aggiunta finale del giornalista Sky. Spazio quindi ai ballottaggi in casa Napoli, vista l’assenza di un Kvara che ha già trovato 2 splendidi gol in carriera contro i nerazzurri. Lindstrom, Raspadori e Traore le possibili alternative da sondare per mister Calzona.