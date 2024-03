Infortunio Osimhen, annuncio ufficiale verso Napoli-Atalanta: le ultime

Il Napoli si è ritrovato nel pomeriggio al Konami Training Center per la seduta d’allenamento. Diverse novità e rientri verso la gara con l’Atalanta.

Si è conclusa nella giornata di ieri la sosta delle Nazionali. I vari azzurri partiti settimana scorsa verso le proprie Nazioni si apprestano dunque al rientro a Napoli, dove poi si preparerà dettagliatamente la sfida contro l’Atalanta.

Intanto prosegue il lavoro della squadra a Castel Volturno, con la seduta d’allenamento che si è svolta nel pomeriggio. Dal report odierno rilasciato dal club si possono notare diversi rientri e novità in vista della gara di sabato contro i bergamaschi.

Napoli, il report dell’allenamento odierno: rientro dei Nazionali e novità su Osimhen

La sosta delle Nazionali non ha fermato il Napoli, con gli azzurri rimasti nel capoluogo campano che hanno continuato ad allenarsi nonostante l’assenza di mister Calzona. Il tecnico azzurro è volato verso il ritiro della Slovacchia per ricoprire l’incarico di Commissario Tecnico durante questa sosta. Oltre a Calzona, durante la sosta son partiti verso i ritiri delle proprie Nazionali anche diversi azzurri, che sono però verso la via del rientro a Napoli. Tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha rilasciato il report dell’allenamento odierno, in cui si parla proprio dei Nazionali, ma anche di Victor Osimhen:

“Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Osimhen si è allenato in gruppo. Lobotka, Cajuste e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro di scarico”.

Ci sono dunque i primi rientri in casa Napoli dopo gli impegni delle Nazionali, in attesa che rientrino anche i restanti già a partire da domani. La sfida contro l’Atalanta è in programma sabato alle 12:30, con gli azzurri che inizieranno la preparazione nello specifico a partire da domani. Francesco Calzona avrà dunque due giorni per preparare al meglio la gara contro i bergamaschi, che potrebbe rilanciare le ambizioni Champions del Napoli. Molto passerà anche dalla condizione fisica dei vari Nazionali rientrati in giornata, ma soprattutto dalla presenza o meno di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è rientrato nella giornata odierna in gruppo, ma la sua presenza dal 1′ minuto è tutta da vedere. Ovviamente Calzona spera di avere tutti al massimo della forma, e di poter contare sul bomber nigeriano per la gara contro l’Atalanta, in cui si delineeranno le ultime speranze stagionali del Napoli.