Bomba Zirkzee, il Napoli si muove d’anticipo: il prezzo e la verità sulla clausola!

Joshua Zirkzee è il calciatore rivelazione di questa stagione in Serie A, il Napoli vuole acquistarlo in vista della probabile cessione di Osimhen.

La stagione volge al termine, dopo la sosta per le Nazionali si torna a pensare al campionato con la Serie A che deve vivere l’ultimo atto. Nove giornate e tutti i verdetti saranno emanati. Anche il Napoli deve ancora lottare tantissimo ottenere il proprio obiettivo, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La missione non sarà semplice, ma gli azzurri campioni d’Italia devono provarci fino alla fine.

E mentre la squadra proverà a ottenere la Champions League sul campo, la società sta già iniziando a lavorare pensando al futuro. Un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore e, soprattutto, una squadra che presumibilmente sarà fortemente rinnovata.

Calciomercato Napoli, contatti con il Bologna per Zirzkee

In particolare Aurelio De Laurentiis dovrà individuare un nuovo centravanti. Victor Osimhen, infatti, sarà ceduto al termine della stagione, con il Napoli che si prepara a incassare la clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Una cifra altissima, che però potrà permettere alla società di reinvestire il ricavato su più calciatori. I dirigenti napoletani si stanno attivando per reperire il degno sostituto del nigeriano, con tanti nomi al vaglio. Uno di questi è sicuramente Santiago Gimenez del Feyenoord, ma il messicano non è il solo nome sul taccuino di De Laurentiis e Meluso.

Un altro giocatore fortemente nelle idee del Napoli è Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna. Stando a quanto rivelato da calciomercato.com, infatti, l’olandese classe 2000 è stato già oggetto di discussione tra i dirigenti dei due club: un contatto diretto c’è già stato. Zirkzee si è imposto come grande rivelazione di questa stagione in Serie A, trascinando a suon di reti, giocate e assist, il Bologna al quarto posto della classifica in campionato. Su Zirkzee, comunque, resta forte anche l’interesse da parte del Milan, che pare l’abbia messo al primo posto delle preferenze per il post Giroud, diretto in MLS.

Il Bologna non cederà comunque il calciatore a cifre basse, ammesso che la trattativa vada fatta con i felsinei. Già, perché il Bayern Monaco, che due stagioni fa l’ha ceduto per 8,5 milioni di euro, si è riservato un diritto di recompra che scade quest’anno fissato a 40 milioni di euro. Difficile, però, credere il Bayern Monaco possa investire questa cifra visto che in squadra il centravanti indiscusso è Harry Kane. Ecco che allora la possibilità più concreta potrebbe essere quella di lasciare il giocatore al Bologna e attendere che la cessione la effettui la società del presidente Saputo. I bavaresi, infatti, otterranno il 40% dalla rivendita del calciatore, motivo per il quale il Bologna – di sicuro – chiederà oltre 50 milioni di euro per la cessione del proprio gioiello.