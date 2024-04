Rifiutati 12 milioni in estate, adesso il Napoli potrebbe cederlo: possibile addio a titolo definitivo

Il calciomercato estivo vedrà tanti cambiamenti in casa Napoli, un calciatore potrebbe essere ceduto a titolo definitivo.

La stagione del Napoli è stata decisamente negativa, i partenopei non solo non hanno mai difeso lo scudetto, ma sono anche molto lontano dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Addirittura l’Europa League al momento è a serio rischio, ciò comporta il fatto che il Napoli dovrà attuare una profonda riflessione sul futuro. Tutto partirà dalla nomina del nuovo allenatore, che a ruota dovrà decidere – insieme alla società – quali sono i calciatori sul quale puntare e chi invece dovrà essere sacrificato sul mercato.

Calciomercato Napoli, Zanoli possibile sacrificato del mercato estivo?

La valutazione riguarderà anche i tanti calciatori che attualmente sono in prestito in altre formazioni. In tanti rientreranno alla base in estate, tra questi ci sono Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Alessio Zerbin e Alessandro Zanoli. Proprio quest’ultimo è uno dei maggiori indiziati a poter finire sul mercato. Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 in prestito alla Salernitana, potrebbe avere molto mercato. Parliamo di un calciatore con ampie potenzialità fisiche e che, probabilmente, ancora non ha espresso il massimo del suo potenziale. Il Napoli a gennaio ha scelto di puntare su Pasquale Mazzocchi come vice Di Lorenzo. Considerando il capitano azzurro un intoccabile, pare assai improbabile che Zanoli torni per fargli da vice (in quel caso andrebbe ceduto pure Mazzocchi, ndr). Dunque è plausibile che il terzino possa essere messo sul mercato per racimolare importanti risorse da reinvestire.

In tal senso è probabile che De Laurentiis si stia pendendo di una scelta fatta in estate, ovvero quando per Zanoli – reduce dal prestito alla Sampdoria dove si era messo particolarmente in mostra – il Napoli aveva rifiutato ben 12 milioni di euro dallo Sporting Lisbona per la cessione del terzino. Una cifra di tutto rispetto che i partenopei avevano preferito declinare, ma adesso i piani potrebbero essere cambiati. Con la presenza di capitano Di Lorenzo e Mazzocchi in rosa, lo spazio per Zanoli potrebbe essere ancora ridotto. Continuare a girovagare in prestito non avrebbe molto senso per la crescita e l’evoluzione del giocatore, che così potrebbe chiedere la cessione a titolo definitivo.

In Italia non mancano certamente estimatori per Zanoli. Club come Genoa o lo stesso Monza lo hanno seguito in passato, possibile che possano farci un pensierino in estate qualora il Napoli decida di farlo partire, magari al cospetto di offerte vicine ai 10 milioni di euro.