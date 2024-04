Serie A, la Lazio batte il Verona: la notizia mette in difficoltà il Napoli

Terminati gli anticipi del sabato della 34esima giornata di Serie A, la vittoria della Lazio contro il Verona mette in difficoltà il Napoli.

Sono terminati gli anticipi del sabato della 34esima giornata del campionato di Serie A. Dopo questo turno, mancheranno soltanto altre quattro partite al termine del torneo che ha già decretato due verdetti certi: la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter e la retrocessione della Salernitana, caduta ieri contro il Frosinone.

Nella giornata odierna si sono disputati altri tre match che potrebbero indirizzare gli altri verdetti che restano da stabilire. Lecce e Monza hanno pareggiato per 1-1, con le reti di Krstovic e Pessina arrivate entrambe nel recupero. Poi allo Stadium, Juventus e Milan hanno impattato per 0-0 al termine di una gara abbastanza bloccata, mentre poco fa la Lazio ha avuto la meglio sul Verona, vincendo per 1-0 grazie a una rete di Zaccagni.

Classifica Serie A, ad oggi il Napoli sarebbe qualificato alla Conference League

Una vittoria importante per i biancocelesti, che con questo successo salgono a quota 55 punti in classifica e scavalcano momentaneamente l’Atalanta al sesto posto, con i bergamaschi che però hanno 2 gare in meno. La squadra di Tudor torna così in corsa per il quinto posto, che come sappiamo quest’anno vale la qualificazione alla prossima Champions League, ma soprattutto scava un solco sul Napoli.

Come si evince dalla classifica attuale, i partenopei sono a 5 lunghezze dall’Atalanta (che deve recuperare una partita, ndr) e a 6 dalla Lazio. Ergo, il match contro la Roma al Maradona assume contorni determinanti per provare a continuare a sperare all’Europa più nobile. Non solo la Champions League, anche l’Europa League a questo punto rischia seriamente di sfumare. Con l’Atalanta e la Juventus in finale di Coppa Italia e ormai quasi certe di un posto nelle competizioni europee sopra citate, l’ottavo posto in Serie A – attualmente occupato dal Napoli – porterà alla qualificazione alla prossima Conference League.

Attualmente sarebbe questa la competizione europee che il Napoli dovrebbe giocare se il campionato finisse oggi, anche se va ricordato che potenzialmente la Fiorentina può ancora scavalcare gli azzurri, dovendo recuperare la partita proprio con l’Atalanta. Nelle ultime 5 gare di campionato il Napoli dovrà fare di tutto per portare a casa quanti più punti possibili e provare a rientrare nella corsa per la qualificazione alle coppe più nobili. Una prima, importante, reazione sia il presidente De Laurentiis, ma anche il mister Francesco Calzona, se l’attendono nella sfida contro la Roma allo stadio Maradona. Un primo, fondamentale, crocevia per provare a salvare questa complicata stagione.