Cento milioni per tre colpi dalla stessa squadra, il Napoli ha già scelto su chi puntare

Il Napoli si inizia ad attivare sul calciomercato, la società ha già scelto un difensore, un centrocampista e un attaccante sul quale puntare.

Una stagione da dimenticare per il Napoli. I campioni d’Italia hanno deluso le attese, non riuscendo nemmeno lontanamente a provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La confusione ha regnato sovrana, figlia di scelte rivedibili del presidente Aurelio De Laurentiis. Dagli errori, però, si impara e il patron azzurro è intenzionato a cambiare rotta. Il Napoli necessita di vari cambiamenti: probabilmente la nomina di un nuovo direttore sportivo, un nuovo allenatore che possa avviare un nuovo progetto tecnico, ma soprattutto una mezza rivoluzione nell’organico della squadra. Chi non è convinto di restare sarà ceduto, senza trattenere nessuno. Il primo della lista, in tal senso, sarà Victor Osimhen, per il quale il club intende incassare tutti i soldi della clausola rescissoria, ovvero circa 130 milioni di euro.

Dalla cessione del nigeriano comincerà la rivoluzione del Napoli. È evidente che la società dovrà investire almeno su un centrale di difesa, un centrocampista e un centravanti. Tre colpi importanti e non di contorno, quindi tre acquisti da immettere nella formazione potenzialmente titolare. Ecco perché il club si sta muovendo con largo anticipo per programmare questi innesti. Il giornalista Marco Giordano, in esclusiva per SpazioNapoli, con la collaborazione del Daniel Reyes, giornalista messicano in Olanda, hanno fornito interessanti aggiornamenti sul calciomercato del Napoli.

Calciomercato Napoli, possibile triplo colpo da Feyenoord

Si parte dal punto forte, l’attaccante. Il Napoli sta monitorando tanti profili, ma uno sembra attirare l’attenzione più di altri: Santiago Gimenez. Il centravanti messicano classe 2001 sta attirando su di sé le attenzioni di tutti i top club mondiali. Con il Feyenoord ha fin qui messo a segno 24 gol stagionali e 5 assist, un bottino niente male considerando la giovane età. Il Napoli pare l’abbia individuato come erede di Osimhen e lo stesso Feyenoord è consapevole di non poterlo trattenere dopo una stagione così. Per acquistarlo, però, serviranno tantissimi soldi, non meno di 30 milioni di euro.

Dopodiché si penserà a sistemare difesa e centrocampo. Il tris di acquisti potrebbe arrivare tutto dagli olandesi di Rotterdam. Sì, perché nel Feyenoord, oltre a Gimenez, anche altri due giocatori si stanno distinguendo. Il primo è David Hancko, centrale con un passato alla Fiorentina che ha tutte le caratteristiche che servono al Napoli. Roccioso in fase difensiva e bravissimo in quella di impostazione. Il suo valore si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Sempre dal Feyenoord occhio al possibile colpo per il centrocampo. Al Napoli piace, e tanto, Qinten Timber, mezzala offensiva di soli 22 anni, ma con un talento smisurato. Bravo nel gioco corto, nello scambio nello stretto e soprattutto dotato anche di un buon tiro dalla distanza, fondamentale in cui oggi gli azzurri sono carenti. Un possibile tris di colpi, tra bonus e commissioni, che potrebbe avvicinarsi ai 100 milioni di euro.