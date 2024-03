Napoli, doppia idea per il post Zielinski: c’è anche un calciatore dal Bayern Monaco

Il Napoli comincia a pensare anche alla prossima stagione dovendo sostituire Zielinski, tra i due obiettivi principali spunta anche un calciatore del Bayern Monaco.

La sosta per le Nazionali è da sempre sfruttata dai club per fare il punto sulla stagione in corso, ma soprattutto per iniziare a gettare le basi in vista della prossima annata. Anche il Napoli, da questo punto di vista, sta già lavorando con un occhio rivolto al futuro. In prima battuta ci saranno da decidere il futuro del d.s. Mauro Meluso e dell’allenatore Francesco Calzona, con il presidente De Laurentiis che sta già sondando nuove figure per avviare una vera e propria rivoluzione dopo la deludente stagione post scudetto. Il focus, dopodiché, si sposterà sul calciomercato.

Già, perché se è vero che il Napoli non è stato in grado di sostituire Kim Min-Jae adeguatamente nella scorsa stagione, motivo per il quale ora si lavora per un nuovo difensore, la società non vuole ripetere lo stesso errore. In particolare ci si sta già muovendo per reperire un calciatore che possa raccogliere l’eredità di Piotr Zielinski. Il polacco – avendo rifiutato l’offerta di rinnovo dei partenopei – si accorderà con l’Inter al termine della stagione. Ecco perché De Laurentiis già lavora per l’acquisto di un nuovo centrocampista.

Sudakov o Goretzka, le due idee per il centrocampo del Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come in particolare il club azzurro sia focalizzato su due nomi: Sudakov dello Shakhtar Donetsk e Goretzka del Bayern Monaco. Ecco quanto evidenziato:

De Laurentiis ne ha già offerti 40, e proprio a gennaio, allo Shakhtar per la stellina del calcio ucraino Georgyi Sudakov, 21 anni: proposta rifiutata, da quelle parti sognano incassi record tipo Mudryk al Chelsea. Impossibile allo stato, ma il Napoli incalza senza farsi strozzare. E insieme non smette di guardare a Leon Goretzka, 29 anni, panzer del Bayern che intriga pure la Juve.

Dunque non solo giovani di belle speranze come Sudakov, il Napoli starebbe guardando con insistenza anche a Goretzka. Il classe ’95 non sembra più essere intoccabile al Bayern Monaco, tant’è che in questa stagione non sempre è stato titolare inamovibile. Il contratto fino al 2026 e l’età non più giovanissima ne potrebbero favorire la cessione.

Tutto, ovviamente, sarà subordinato a due fattori: il primo è l’eventuale qualificazione del Napoli in Champions League. La partecipazione alla coppa europea più importante è fondamentale per i piani economici del club. Il secondo è legato all’eventuale riscatto di Junior Traoré, per il quale il Napoli vanta un’opzione da esercitare al termine della stagione con il Bournemouth per circa 25 milioni di euro.

Anche se, va detto, per come De Laurentiis ha sempre gestito il club, sarebbe più plausibile credere in un investimento su un giovane forte e di prospettiva come Sudakov, piuttosto che su un calciatore esperto come Goretzka. Eppure, dopo una stagione così deludente, anche il presidente del Napoli potrebbe aver rivisto le proprie idee.