Napoli all’assalto del “nuovo Kim”, difensore individuato: servono almeno 30 milioni di euro

Nella prossima sessione di calciomercato il Napoli dovrà correggere alcuni errori commessi, uno su tutti: l’acquisto di un grande difensore centrale.

Nove partite al termine della stagione, nove sfide che daranno il giudizio finale su quanto fatto dal Napoli. L’annata dei campioni d’Italia è stata particolarmente sofferente, condita da tante delusioni e ben tre cambi di allenatore. Segnale che le scelte societarie – dopo la vittoria dello scudetto – sono state tutte completamente errate. Dagli errori e dai fallimenti, però, bisogna saper imparare e il Napoli pare non voglia commettere gli sbagli visti nella passata sessione di calciomercato.

Buongiorno del Torino il colpo per la difesa del Napoli, ma il prezzo è elevatissimo

Dopo la scelta di un nuovo direttore sportivo e dell’allenatore, tasselli imprescindibili per programmare il futuro, il club si concentrerà sulla campagna trasferimenti. Il primo obiettivo sarà certamente rafforzare la difesa, grande punto debole di questa storta stagione. L’aver sostituito Kim con un giovane di belle speranze come Natan non ha dato i frutti sperati, dando ragione a chi alimentava dubbi fin dall’inizio su una scelta che faceva parecchio discutere. Ecco perché la società ha intenzione di investire su un giocatore di sicuro affidamento per il reparto arretrato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe individuato in Alessandro Buongiorno del Torino il centrale sul quale investire. La trattativa, però, si preannuncia complicata vista l’elevata valutazione che il presidente Cairo fa del capitano granata. Ecco quanto evidenziato:

Alessandro Buongiorno, 24 anni, difensore della Nazionale e del Torino che nell’ultima passerella al Maradona ha vinto (bene) il duello con Osi, è stato a lungo l’oggetto del desiderio dichiarato del Milan e più nascosto del Napoli. Il suo club lo ha blindato, lo ha tolto dalla vetrina almeno fino all’estate, ma ormai siamo in primavera e l’identikit è sempre molto gradito. Da capirne la valutazione, i centrali italiani sono quotati sempre un bel po’ e a volte troppo: giravano gli zeri di 30-35 milioni almeno.

Buongiorno al Napoli, la chiave potrebbe essere uno scambio con Ostigard al Torino

Dunque servirà un assegno davvero corposo per convincere il Torino a cedere il proprio difensore. Il Napoli, però, potrebbe giocare una carta a sorpresa per provare ad abbassare il costo dell’operazione. Non è un mistero che ai granata piaccia Leo Ostigard, difensore norvegese che sembrava destinato alla partenza a gennaio e alla fine è rimasto in azzurro. Il classe ’99 – pur restando in azzurro – non è riuscito a conquistare una maglia da titolare e non si esclude che la partenza sia stata rimandata solo di pochi mesi. Il Napoli lo valuta una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Non è impossibile ipotizzare che i partenopei possano imbastire una trattativa con il Torino si questa base: circa 20 milioni cash più il cartellino di Ostigard. Un’offerta certamente allettante.