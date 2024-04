Messaggio di De Laurentiis alla squadra: lo ha detto negli spogliatoi dopo Napoli-Roma

De Laurentiis parla alla squadra negli spogliatoi dopo il pareggio ottenuto in Napoli-Roma: cosa ha riferito il patron azzurro al gruppo.

Alla fine il Napoli ha ottenuto solo un pareggio. Quella contro la Roma però, in termini di prestazione, è stata tra le ultime l’unica degna di nota. Il risultato però fa male, un punto che al Napoli serve davvero a poco, e anzi allontana ancor di più la squadra azzurra dalle coppe europee. La buona prestazione però lascia pensare che la misura del ritiro non sia stata poi così azzardata, al contrario potrebbe aver dato i suoi frutti.

Gli azzurri non sono stati risparmiati dai tifosi. Prosegue la contestazione nei confronti della squadra. Il gol di Abraham ha addormentato lo stadio, che al termine della gara ha fischiato gli azzurri. “Andate a lavorare”, questo – e tanti altri anche più espliciti – il coro che si alzava dalla curve. Il legame tra tifo e squadra sembra oramai rotto. La società invece prova a tendere una mano al gruppo, attraverso il gesto del presidente De Laurentiis, sceso negli spogliatoi al termine della gara.

Napoli-Roma, il gesto di De Laurentiis al termine della gara

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro si sarebbe complimentato con la squadra negli spogliatoi, apprezzandone l’impegno profuso. “Certo, è mancata la vittoria. Ma il patron ha apprezzato comunque la prestazione ed ha comunicato la fine del ritiro ad horas“, scrive inoltre il quotidiano. Una boccata d’aria per il gruppo, che può ricongiungersi con le famiglie in un momento davvero complicato.

Concetto spiegato anche da Alex Meret ai microfoni di Sky Sports, durante il post partita. Il portiere ha detto: “Allo spogliatoio fa piacere tornare con le famiglie. Ci permette di staccare da questa stagione negativa. Allo stesso modo ci fanno piacere i complimenti del presidente che ha capito la nostra reazione. Dobbiamo farlo in tutte le partite”.

Napoli, sospeso il ritiro dopo il pareggio contro la Roma: la reazione dello spogliatoio

Dalle parole di Meret è facile intendere che lo spogliatoio abbia accolto positivamente la decisione di De Laurentiis di interrompere il ritiro. Ha fatto poi piacere anche il gesto di vicinanza alla squadra in un momento complicato, anche per il gruppo dopo le voci di possibili litigi all’interno dello spogliatoio. La speranza dei tifosi, come della società, è che nelle prossime partite si veda un Napoli quantomeno simile a quello visto in campo contro la Roma.