Paura a Fuorigrotta dopo Napoli-Roma: cosa è successo all’esterno del Maradona

Tanta paura all’esterno del Maradona al termine di Napoli-Roma, coinvolti più di qualche tifoso azzurro: la ricostruzione dell’accaduto

Napoli-Roma ha regalato l’ennesima delusione ai tifosi azzurri. Un match non giocato per nulla male dalla squadra di Calzona, beffata però da una rete di Abraham sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che evidenzia – semmai ce ne fosse bisogno – i problemi in fase difensiva del Napoli.

La rete ha fatto calare il silenzio al Maradona, che a fine partita non ha perso occasione per contestare nuovamente una squadra, che pare essersi dimenticata come si vince. Per alcuni tifosi del Napoli la giornata ha avuto un epilogo anche peggiore, a causa dei brutti episodi raccontati dall’edizione odierna de Il Mattino.

Brutti episodi all’esterno del Maradona: panico tra passanti e automobilisti al termine di Napoli-Roma

L’edizione odierna de Il Mattino racconta che sono giunte diverse segnalazioni alla centrale operativa delle Forze dell’Ordine a causa di rapine effettuata da alcuni giovani all’esterno del Maradona. In sella ad almeno due scooter avrebbero seminato il panico tra passanti e automobilisti, approfittando del caos generato dalla gente in uscita dallo stadio e la concomitanza con il Comicon, celebre fiera del fumetto che si è svolta dal 25 al 28 aprile alla Mostra d’Oltremare.

Di seguito la ricostruzione del quotidiano:

“Dopo-partita di paura nella zona di Fuorigrotta. Terminato l’incontro di calcio tra Napoli e Roma diverse segnalazioni e richieste di aiuto sono giunte alle centrali operative delle forze dell’ordine per alcuni giovani che in sella ad almeno due scooter avrebbero messo a segno alcune rapine. Nel mirino dei delinquenti passanti ma anche automobilisti, costretti a rallentare la marcia delle loro vetture a causa del caos mobilità ieri sera nella zona occidentale. A Fuorigrotta non c’era solo la partita, ma anche la Comicon e tra le 18 e le 21 si sono registrati numerosi rallentamenti del traffico: di questa situazione hanno approfittato i rapinatori”.

Rapine all’esterno del Maradona: non si tratta di un evento isolato

Stando a quanto riportato dal quotidiano non è la prima volta che accade. Nelle zone vicine allo stadio la microcriminalità prende il sopravvento, approfittando dal grosso caos di persone generato dai match casalinghi del Napoli. Si tratta principalmente di scippi e rapine.

Spesso anche la presenza della Polizia, presente in gran numero all’esterno del Maradona, non basta per placare il fenomeno. Intanto le Forze dell’Ordine indagano per identificare i giovani coinvolti, che sarebbero entrati in azione ieri sera.