Calciomercato Napoli, il sogno è il colpo dal Bayern Monaco: le ultime

Calciomercato Napoli, gli azzurri credono nel super colpo dal Bayern Monaco: l’indiscrezione di mercato lanciata dal quotidiano.

Con il campionato fermo, a causa della pausa riservata alle Nazionali, il Napoli può approfittare di queste due settimane di stop per cominciare a programmare la prossima stagione. L’annata in corso non si può certo dire sia stata positiva, l’obiettivo è quello di centrare l’accesso alla prossima Champions League. Per farlo potrebbe bastare anche la quinta posizione in classifica, obiettivo difficile, ma comunque raggiungibile per il Napoli.

L’accesso o meno alla massima competizione europea condizionerà inevitabilmente anche la programmazione della prossima stagione, e quindi anche le strategie di mercato.

Calciomercato Napoli, colpo dal Bayern Monaco? Tutti i dettagli

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge un focus proprio sui possibili obiettivi di mercato del Napoli per la prossima stagione. Visto il sicuro addio di Zielinski il Napoli dovrà senz’alcun dubbio fiondarsi su un nuovo centrocampista, anche nel caso in cui dovesse essere esercitato il diritto di riscatto che pende sul contratto d’acquisto di Traorè.

Inoltre, visti gli ultimi eventi, è molto probabile che anche Osimhen venga ceduto in estate, incassando un’ingente cifra dalla cessione. Ecco che quindi il quotidiano apre ad un grande colpo a centrocampo: Leon Goretzka.

La somma incassata dall’eventuale cessione di Osimhen sarebbe quindi reinvestita per portare in azzurro il centrocampista del Bayern Monaco. Classe ’95 ha disputato con i bavaresi 145 partite, mettendo a referto 29 gol. Gode quindi di ottima esperienza in campo internazionale. È considerato uno dei migliori centrocampisti tedeschi della sua generazione, grazie alle ottime doti tecniche e fisiche.

Bisogna tener conto anche del fatto che è alto 189 cm, quindi può esser pericoloso anche sui calci piazzati. Su di lui però è forte anche la concorrenza della Juventus, che come riportato dal quotidiano può ingaggiare un duello di mercato con il Napoli.

Napoli, non solo Goretzka nel mirino: l’alternativa

Il Corriere dello Sport riporta che il duello Napoli-Juve sul mercato potrebbe riproporsi anche per Sudakov. Il centrocampista ucraino, classe 2002, in forza allo Shakhtar Donetsk, è uno dei talenti più attenzionati dell’intero panorama calcistico europeo. Il Napoli ci ha provato già a gennaio, con De Laurentiis che si è spinto ad offrire 40 milioni di euro. Il club ucraino ha però rifiutato, chiedendo al Napoli 50 milioni.

Da non dimenticare anche l’interesse per Lewis Ferguson del Bologna, grande sorpresa del campionato. Anche lui è una possibile alternativa al tedesco del Bayern Monaco.