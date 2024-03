Calciomercato Napoli, De Laurentiis ci prova: si lavora per un acquisto dal Barcellona

Un esperto calciatore spagnolo è entrato nella lista dei desideri del Napoli, da Barcellona arrivano notizie sul suo probabile addio in estate.

Nella sessione di calciomercato invernale appena trascorsa, il Napoli ha dato il via ad un’opera di restyling del centrocampo. Oltre agli innesti in prestito di Dendoncker dall’Aston Villa e Junior Traoré dal Bournemouth, per il quale è previsto un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, sono stati confermati gli addii di Piotr Zieliński, che passerà all’ Inter a parametro zero in estate dopo ben 8 anni passati all’ombra del Vesuvio, e di Eljif Elmas, approdato ai tedeschi del Lipsia per 20 milioni più 5 di bonus. Nella giornata odierna, sono rimbalzate voci dalla Spagna, nello specifico da Barcellona, che vedono un esperto calciatore spagnolo essere entrato nei radar del direttore sportivo Meluso.

Napoli, Oriol Romeu nuova idea per il centrocampo

Stando a quanto riportato da calciomercato.it, il centrocampista spagnolo cresciuto nel settore giovanile blaugrana, Oriol Romeu, rientrato alla base la scorsa estate dopo un’ottima stagione disputata con il Girona, sarebbe entrato nella lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis e del suo direttore sportivo, che potrebbe infatti avviare a breve una trattativa con il Barcellona. Il trentaduenne di Ulldecona ha accumulato in carriera tantissima esperienza, prima in Premier League, con le maglie di Chelsea e Southampton, e poi in Liga. Il ritorno al Camp Nou non ha però convinto del tutto gli addetti ai lavori.

Chiamato inizialmente per colmare l’addio della leggenda Busquets, Oriol Romeu non è riuscito ad imporsi nel centrocampo della squadra di Xavi con prestazioni all’altezza. Ciononostante, la grande esperienza accumulata negli anni potrebbe tornare utile al Napoli, che cerca giocatori pronti per la rivoluzione che l’attende nella prossima stagione. All’interno delle rotazioni un giocatore come Romeu potrebbe permettere a Lobotka di tirare il fiato con più frequenza. Da quando lo slovacco ha preso le redini del centrocampo azzurro, infatti, non gli è stato più concesso così spesso.

L’inizio o meno della trattativa dipenderà comunque dalla prossima guida tecnica del Napoli. La dirigenza, dopo aver esonerato prima Garcia e poi Mazzarri, ha affidato i campioni d’Italia uscenti a Calzona, ma non è detto che quest’ultimo rimanga anche la prossima stagione. In ogni caso, secondo quanto riportato da El Nacional, il Barcellona avrebbe dato il proprio via libera alla cessione di Romeu, ed il centrocampista sembrerebbe strizzare l’occhio ad una possibile esperienza italiana.