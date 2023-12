UFFICIALE – Elmas saluta il Napoli: è un nuovo calciatore del Lipsia

Elif Elmas, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, ha ufficialmente salutato il club partenopeo quest’oggi.

Una cessione annunciata, per la quale mancava unicamente l’annuncio, che quest’oggi, 27 dicembre 2023, è puntualmente arrivato, Elif Elmas è nuovo giocatore del Red Bull Lipsia, in Germania.

Il macedone lascia Napoli dopo 4 stagioni e mezzo, ma soprattutto, dopo aver vinto una Coppa Italia e il terzo scudetto della storia azzura la scorsa stagione.

Elmas – Lipsia, l’annuncio del club

Elmas, che ha personalmente spinto per tentare una nuova esperienza, come esplicitamente dichiarato da De Laurentiis, si trasferisce in Bundesliga per 25 milioni, a fronte dei circa 16 sborsati nel 2019 per accaparrarselo dal Fenerbahce, in Turchia.

Una ottima plusvalenza per il Napoli, che così incrementerà il proprio budget per il mercato di gennaio, che secondo le più autorevoli fonti, dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro.

Di seguito, l’annuncio del club tedesco: