Conte al Napoli, chiesti 8 milioni: quanto offre De Laurentiis

Conte Napoli, l’allenatore ha formulato la sua richiesta economica a De Laurentiis: si comincia a trattare dagli 8 milioni di euro.

Il tema più caldo in casa Napoli è senza alcun dubbio la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Sono sempre più insistenti le voci riguardo la trattativa che vede coinvolti Antonio Conte e il club partenopeo. De Laurentiis ha individuato nell’ex Juve l’uomo adatto dal quale ripartire dopo una stagione fallimentare, che ha visto gli azzurri perdere malamente il titolo di campioni d’Italia conquistato solo un anno fa.

D’altro canto Conte ha voglia di rivalsa. Durante la stagione 2023\24 il tecnico si è preso un anno sabbatico. L’ultima esperienza al Tottenham, interrottasi anticipatamente nel marzo 2023, a fronte di alcuni problemi personali, oltre che tecnico-tattici. Più volte lo stesso Conte ha ribadito di voler tornare ad allenare in Italia. L’opzione Napoli appare, ad oggi, quella più plausibile per l’atteso ritorno in Serie A.

Conte Napoli, le richieste economiche del tecnico

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la questione, svelando alcuni aspetti della trattativa. Trovano conferma, come rivelato anche da Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli, le voci secondo le quali le parti si siano viste negli scorsi giorni. Il quotidiano parla di incontro con la dirigenza sabato scorso.

“La trattativa sarebbe molto più impegnativa da un punto di vista economico (soprattutto senza la partecipazione alla prossima Champions League) ma il Napoli resta una società solida e, nel caso, proverà ad accontentarlo”, spiega il Corriere dello Sport, alimentando le speranza dei tifosi azzurri. La richiesta di Conte è di 8 milioni di euro.

Allenatore Napoli, 8 milioni per Conte: la reazione di De Laurentiis

Stando a quanto riportato dal quotidiano De Laurentiis, per il momento si è fermato a 6 milioni di euro. Ballano dunque circa 2 milioni di euro tra domanda e offerta. “Sono giorni decisivi, De Laurentiis riflette, consapevole delle richieste dell’allenatore: in primis un progetto ambizioso”, aggiunge il quotidiano. In fase di programmazione il patron azzurro sarà affiancato da Giovanni Manna, prossimo ds degli azzurri.