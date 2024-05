Nuovo centro sportivo Napoli, prende piede un’ipotesi a sorpresa: trattativa in corso

Nuovo centro sportivo del Napoli, riflessioni sul luogo sul quale costruire la nuova casa degli azzurri: spunta un’ipotesi a sorpresa

Quest’estate De Laurentiis dovrà prendere una serie di decisioni decisive per il prossimo futuro della società partenopea. e non si tratta solo di decisioni di tipo tecnico, vedi l’allenatore, il direttore sportivo o il futuro dei calciatori in squadra. Sarà importante capire se De Laurentiis riuscirà a mantenere le promesse di costruire un nuovo centro sportivo e un nuovo stadio per il club e per la città. Entrambe le questioni sono divenute abbastanza spinose con il tempo. Il patron azzurro è atteso da settimane stracolme di impegni.

Per quanto riguarda lo stadio, si continua a discutere con il Comune della possibilità Bagnoli, che diverrebbe una vera cittadella dello sport. Al momento sembra questa l’ipotesi che De Laurentiis vuole con più insistenza perseguire. All’interno del progetto potrebbe rientrarci anche il nuovo centro sportivo del Napoli, che sarebbe dunque vicino al nuovo stadio. Per quanto riguarda il centro allenamenti negli scorsi mesi ha preso piede anche l’ipotesi Afragola, con lo stesso De Laurentiis che ha mostrato interesse per la zona, ma in questi mesi abbiamo assistito ad un sostanziale rallentamento delle trattative.

Nuovo centro sportivo Napoli: a cosa è dovuto il rallentamento delle trattative

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino il rallentamento al tavolo delle trattative è dovuto a nuovi colloqui in corso con la famiglia Coppola per rinnovare il fitto con Castel Volturno, in scadenza nel 2025. In passato i proprietari avevano fatto sapere di non voler trattare per rinnovare il contratto di locazione del Konami Training Center, ma qualcosa in queste settimane sembra muoversi. Potrebbero quindi aver cambiato idea e aver preso nuovamente in considerazione l’ipotesi Napoli.

Secondo il quotidiano c’è un tentativo in atto, anche per la struttura alberghiera, che potrebbe essere protagonista di una massiccia riqualificazione. Il club azzurro starebbe seriamente pensando di restare a Castel Volturno anche per i prossimi anni, magari rivalutando la zona con un apposito progetto di riqualificazione. Si attendono conferme sulla questione nelle prossime settimane.

Napoli, dietrofront Castel Volturno: si riaprono le trattative

Come evidenzia anche il quotidiano, i risultati deludenti della prima squadra si stanno riflettendo su tutto il panorama SSC Napoli. Il settore giovanile è in forte difficoltà, nessuna squadra azzurra ha brillato quest’anno. Forse è arrivato il momento di investire in strutture adeguate per competere a grandi livelli. Castel Volturno, con una riqualificazione anche della struttura alberghiera, può essere un’ipotesi percorribile.