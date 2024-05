Gasperini o Conte, decisione di De Laurentiis: fissata una deadline!

De Laurentiis non ha ancora scelto il futuro allenatore del Napoli, ma spunta una data entro cui il patron azzurro si aspetta di ricevere una risposta definitiva da parte dei due tecnici.

La prossima sessione di mercato sarà importantissima per il Napoli. La deludente stagione disputata dai partenopei ha reso necessario un cambio di rotta forzato da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che studia i prossimi colpi per rinforzare la rosa e medita sulla scelta del prossimo mister. Il patron azzurro, insieme al futuro direttore sportivo Giovanni Manna, sta valutando diversi profili per la panchina degli ex campioni d’Italia: il grande obbiettivo rimane Antonio Conte, mentre il preferito probabilmente è Gian Piero Gasperini. Nella giornata odierna arrivano conferme in questo senso, e spunta una data entro la quale il numero uno azzurro vuole una risposta definitiva.

Napoli, per la panchina De Laurentiis vuole una risposta entro questa settimana

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis sarebbe impaziente di ottenere una risposta da parte dell’attuale tecnico atalantino, del quale apprezza il calcio aggressivo e offensivo, la valorizzazione dei giovani, la capacità di coinvolgere tutta la rosa.

L’idea del cambio modulo, con la difesa a tre, non spaventa, di conseguenza starebbe spingendo per ottenere il si del Gasp entro la fine di questa settimana:

Il Napoli ha individuato in Gian Piero Gasperini l’uomo della rinascita. De Laurentiis sa che la stagione dell’Atalanta è ancora tutta da scrivere, mercoledì c’è la finale di Europa League, per questo – apprezzando la sua serietà – ha scelto di rispettare le sue tempistiche ma, dovendo far coincidere le rispettive esigenze, aspetta una risposta nel più breve tempo possibile, cioè in una settimana. La finale di Coppa Italia è stata archiviata ieri, all’orizzonte c’è la fine del campionato, con l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League, e la finale di Europa League, in programma mercoledì prossimo a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Gasperini ha aperto al Napoli e in diretta tv dopo la Roma ha confermato la stima storica nei suoi confronti di De Laurentiis.

Sullo sfondo, ma in cima alle preferenze, rimane Antonio Conte, pallino di De Laurentiis da mesi, cercato lo scorso ottobre per sostituire mister Garcia. A differenza di sette mesi fa, oggi i tempi sembrano maturi. La scelta del tecnico dovrà essere la migliore possibile, perché andrà accompagnata da un mercato roboante. I tifosi del Napoli sono in trepidante attesa, vogliosi di assistere a una vera e propria rivoluzione.