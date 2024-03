Nuovo direttore sportivo Napoli, altro nome nella short list: piace a De Laurentiis, contatti in corso

Il Napoli potrebbe presto avere un nuovo direttore sportivo, svelato un nome mai fatto prima: contatti con De Laurentiis.

Manca ancora un po’ alla fine del campionato, ma il Napoli inizia già a pensare ai possibili cambiamenti da attuare per la prossima stagione. Non si parla solo di calciomercato, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a fare delle modifiche anche per quanto riguarda la società. A tal proposito, il club partenopeo potrebbe avere un nuovo dirigente sportivo.

SSC Napoli, Pederzoli del Parma nome nuovo come direttore sportivo

In vista del prossimo campionato potrebbero esserci tante novità in casa Napoli, a partire dal direttore sportivo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Marco Giordano per SpazioNapoli, il club partenopeo potrebbe avere un nuovo dirigente già in estate. Secondo tale indiscrezione, il possibile nuovo arrivo potrebbe essere Mauro Pederzoli, attuale d.s. del Parma.

Il direttore sportivo della squadra capolista in Serie B piace tanto al presidente Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato dei contatti. Nulla di concreto, ma intanto Pederzoli entra nella short list di d.s. seguiti con attenzione dal Napoli.

Chi è Mauro Pederzoli

Pederzoli è un dirigente dall’enorme esperienza e conoscenza calcistica. Nelle sue passate esperienze è stato già direttore sportivo del Torino, del Cagliari e del Novara, giusto per citare qualche club. All’estero invece ha lavorato per il Cerro Porteño, club paraguaiano e gli americani del Miami FC. Inoltre ha un passato anche da osservatore, lavorando addirittura per il Liverpool.

Con il Parma inizia proprio a collaborare come osservatore nella stagione 2019/2020, poi nel 2021/22 viene promosso a direttore sportivo. Sotto la sua gestione i ducali hanno notevolmente abbassato il monte ingaggi con tante cessioni, anche a parametro zero quando necessario. Il Parma di quest’anno sta stracciando il campionato di Serie B con tantissimi giovani di talento, acquistati proprio grazie alle intuizioni di Mauro Pederzoli. Basti citare giocatori come Man o Bernabé, seguiti un po’ da tutti i top club italiani. Da questo punto di vista, il suo profilo ricorda tanto quello di Cristiano Giuntoli, arrivato al Napoli proprio dopo aver vinto il campionato cadetto con il Carpi.

Gli altri direttori sportivi sulla lista del Napoli

Ovviamente quello di Pederzoli non è l’unico nome sulla lista dei d.s. seguiti da De Laurentiis. In cima alle preferenze c’è sempre Pietro Accardi dell’Empoli, nome già fatto nella scorsa estate, così come quello di Marchetti del Cittadella, che però lo scorso anno non se la sentì di accettare l’avventura Napoli.

Il sogno proibito di Aurelio De Laurentiis si chiama Giovanni Sartori, fautore del capolavoro Bologna. L’ex d.s. dell’Atalanta però difficilmente lascerà i rossoblu dopo una stagione trionfale come questa. Anche il nome di D’Amico dell’Atalanta resta tra quelli attenzionati dai partenopei.

Infine va fatta una precisazione sull’attuale d.s. azzurro, Mauro Meluso. Non è detto che lasci il Napoli: De Laurentiis ne ha apprezzato molto il modo di fare e potrebbe così decidere di farlo restare in società, seppur con un ruolo differente.