Napoli-Roma, l’audio del VAR fa discutere: riguarda l’episodio da rigore

Il match tra Napoli e Roma è stato caratterizzato dall’intervento del Var in occasione dei due rigori: c’è l’analisi nel corso di “Open Var”.

Il Napoli e la Roma si spartiscono la posta in palio nel corso del match odierno di Serie A. Il Napoli non ha capitalizzato la grande mole di occasioni create nell’intero arco del match e nel finale è stato beffato da Tammy Abraham che ha battuto Meret da pochi passi.

Il match di oggi pomeriggio, però, è stato caratterizzato dall’ingombrante intervento del Var. Il primo è avvenuto in occasione del rigore assegnato alla Roma che dopo un brevissimo silent check è stato confermato. Il secondo, invece, è avvenuto in occasione del rigore assegnato al Napoli dove è stata necessaria l’on field review da parte del direttore arbitrale Sozza.

Due rigori in Napoli-Roma: l’analisi e gli audio di “Open Var”

Come di consueto dall’inizio del campionato, nel corso della trasmissione in diretta su Dazn, “Sunday Night Square“, è andata in onda una nuova puntata di “Open Var“. Come al solito sono stati ascoltati gli audio tra Var e arbitro riguardanti gli episodi dubbi della giornata di campionato.

Questa settimana, nel corso di “Open Var“, sono stati analizzati i due rigori assegnati in Napoli-Roma.

Di seguito il commento di Mauro Tonolini, vice commissario della CAN e ospite a “Open Var” sul rigore assegnato alla Roma:

“Bravi qui Sozza e l’assistente Berscilli a vedere il rigore dal campo. La direzione del pallone aiuta perché se Juan Jesus avesse preso la palla, il pallone sarebbe stato rinviato. Corretto il calcio di rigore e la conferma del Var”.

In occasione del rigore assegnato al Napoli, invece, c’è un audio di Sozza che fa discutere. Il direttore di gara, tradito dalla sua posizione in campo, infatti, parla di intreccio di gambe e di un Kvaratskhelia già in caduta.

Di seguito l’audio:

“No! No! Ma cos’è? È un incrocio di gambe, sta già cadendo”.

Richiamato poi al Var, Sozza ha cambiato la decisione e ha preso la scelta giusta secondo Tonolini.

Di seguito le sue parole: