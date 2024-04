Gli chiedono del prossimo allenatore del Napoli: la risposta di Calzona è imperdibile

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Arriva la risposta di mister Francesco Calzona dopo il pareggio contro la Roma.

Non è bastata un’ottima prestazione al Napoli di mister Francesco Calzona per tornare ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Nonostante la prova di spessore, gli azzurri hanno raccolto appena un punto dall’impegno casalingo contro la Roma di Daniele De Rossi, chiudendo la sfida con un pirotecnico 2-2. Pari pirotecnico maturato dai gol di Dybala, Olivera, Osimhen e Abraham. Dopo oggi, diventano tre i match consecutivi a secco di vittorie per il Napoli di Francesco Calzona. Adesso gli azzurri, ottavi a 50 punti, rischiano di vedersi agganciati dalla Fiorentina di Italiano, qualora la Viola dovesse portare a casa i tre punti in occasione della sfida interna contro il Sassuolo.

C’è un dato che rispecchia in maniera ancor più evidente la deludente stagione del Napoli. Secondo ‘Opta’, gli azzurri hanno conquistato 50 punti in 34 match di questo campionato, esattamente gli stessi che avevano ottenuto nel solo girone d’andata della scorsa stagione di Serie A (50 in 19 partite nel 2022-23). Al termine della gara, uno dei protagonisti di Napoli-Roma a parlare nel post match è stato Francesco Calzona. Il tecnico azzurro ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport, intervista nel corso della quale ha toccato anche il tema allenatore.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Arriva la risposta di Calzona

Dopo il 2-2 ottenuto al Diego Armando Maradona contro la Roma di Daniele De Rossi, Francesco Calzona ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei partenopei ha discusso anche della questione legata a quello che sarà il prossimo allenatore a sedersi sulla panchina azzurra.

Francesco Calzona ha risposto in maniera netta alla domanda relativa al prossimo allenatore azzurro: “Prossimo allenatore? De Laurentiis non ha bisogno dei miei consigli. Sceglierà lui e non sta a me dare consigli al presidente”. Non lasciano spazio ad interpretazioni le parole rilasciate dall’attuale mister degli azzurri su uno dei temi più scottanti nell’ambiente Napoli.

La questione allenatore tra le file degli azzurri è diventata da tempo una delle tematiche più bollenti e chiacchierate all’ombra del Vesuvio. Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del profilo giusto a cui affidarsi per far partire un nuovo ciclo, mettendosi alle spalle il prima possibile questa deludente stagione. I nomi che orbitano intorno al mondo Napoli sono molteplici. I principali indiziati sono: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano e Stefano Pioli.