Ds Napoli, svelato il nome in pole: può sostituire Meluso

Rebus direttore sportivo del Napoli: De Laurentiis pensa ad alcuni profili interessanti per sostituire Mauro Meluso.

L’esperienza di Mauro Meluso con la società sportiva di Aurelio De Laurentiis, secondo alcune fonti, potrebbe terminare al termine della stagione in corso. Il direttore sportivo dei partenopei è legato da un contratto che scadrà soltanto il prossimo anno. Finora tante critiche e poche soluzioni trovate da lui e dal suo staff.

Ad aver sollevato tanto polemiche è la gestione del reparto difensivo, zona di campo che nell’ultima sessione di mercato estiva ha visto lasciare un vuoto dal campione d’Italia Kim Min-jae. Il difensore, attualmente in forza al Bayern Monaco, non è stato sostituito degnamente: complice qualche guaio fisico di troppo ed il mancato decollo della stagione del Napoli, l’impatto di Natan è stato tutt’altro che irresistibile.

Anche l’oneroso acquisto di Jesper Lindstrom non ha tenuto fede alle aspettative e soltanto un miracolo in campionato potrebbe cambiare le sorti del team campano. Non ci sono certezze sulla posizione di Meluso che potrebbe ricoprire il suo ruolo fino alla scadenza del contratto. Secondo alcune indiscrezioni, però, De Laurentiis starebbe già osservando a distanza ipotetici nuovi direttore sportivi da piazzare nella sua dirigenza, anche nel caso in cui il numero uno azzurro dovesse optare per un nuovo ruolo nell’area scouting.

Un nome in pole, il Napoli prova la rivoluzione

Per inquadrare l’attuale stagione come un semplice incidente di percorso, la società partenopea sarebbe disposta a svolgere una rivoluzione interna. Dopo i fallimenti sulla panchina di Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi, sembra esser arrivato il momento anche di valutare l’operato di alcuni membri della dirigenza azzurra.

Per sostituire Mauro Meluso sembrano esser usciti fuori i nomi di alcuni direttori sportivi molto promettenti: in pole c’è sicuramente Pietro Accardi. L’attuale ds dell’Empoli è sempre stato molto stimato dalla società napoletana e già l’anno scorso, dopo la separazione da Cristiano Giuntoli, gli azzurri avrebbero provato interesse nei suoi confronti.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, infatti, Accardi potrebbe essere un serio candidato per il ruolo da direttore sportivo. Subito dopo c’è Sean Sogliano, 53 anni, esperto, ed ora in forza all’Hellas Verona con cui ha lavorato molto bene a gennaio, alla luce dei problemi societari della squadra veneta. Tra gli altri, spuntano i nomi di Frederic Massara, ex Milan, e Ciro Polito, ora impegnato con il Bari in Serie B: tutti nomi che, in passato, sono stati accostati al club di Aurelio De Laurentiis.