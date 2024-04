Gesto di De Laurentiis a fine partita, Meret racconta l’episodio in diretta: cosa è successo

Pareggio per il Napoli contro la Roma al Maradona nonostante l’ottima prestazione: il commento di Meret nel post partita.

Non basta una la miglior prestazione degli ultimi mesi al Napoli per centrare la vittoria contro la Roma. Gli azzurri hanno avuto la reazione che il pubblico si aspettava dopo la debacle di Empoli. Negli spogliatoi, infatti, sono arrivati anche i complimenti del presidente Aurelio De Laurentiis.

Gli azzurri hanno pagato le disattenzioni difensive e la poca concretezza sotto porta. Di Lorenzo e compagni, infatti, erano stati abili nel rimontare lo svantaggio, ma nel finale Abraham ha punito gli ormai ex Campioni d’Italia con un colpo di testa sotto misura su cui Meret non ha potuto nulla.

Napoli-Roma, il commento di Meret dopo il pareggio

Proprio Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Il portiere friulano ha elogiato la prestazione della squadra, ma ha spiegato anche come gli azzurri avrebbero dovuto giocare sempre così.

L’estremo difensore, poi, ha parlato anche del ritiro prima del match contro la Roma e ha commentato la classifica pessima del Napoli.

Di seguito le sue parole:

Cos’è mancato per vincere?

“Non siamo stati attenti sul calcio d’angolo. Siamo stati bravi a ribaltarla. Abbiamo creato tanto è concretizzato poco. Purtroppo quest’anno anche quando giochiamo bene non vinciamo e questa è la differenza dallo scorso anno. Dobbiamo finire il campionato con altre prestazioni come questa”.

Classifica?

“È un mix di emozioni. La stagione non è positiva. Dal mio punto di vista i rimpianti sono pochi, perché la squadra si è impegnata al massimo. Dobbiamo prendere atto delle difficoltà. Questa squadra può lottare per qualcosa di più, ma non possiamo tornare indietro”.

Si torna a casa dopo il ritiro, fa piacere?

“Allo spogliatoio fa piacere tornare con le famiglie. Ci permette di staccare da questa stagione negativa. Allo stesso modo ci fanno piacere i complimenti del presidente che ha capito la nostra reazione. Dobbiamo farlo in tutte le partite”.

In una stagione disastrosa, abbiamo visto che il Napoli il portiere forte ce l’ha.

“Sicuramente è una stagione diversa. Lo scorso anno subivamo molto meno. Quello che posso fare è dare il massimo, allenandomi al 200%”.