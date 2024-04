“Sono venuti quasi alle mani”: rivelazione incredibile su due senatori azzurri, c’entra il ritiro

La buona prestazione contro la Roma potrebbe portare un po’ di sereno all’interno dello spogliatoio azzurro: negli ultimi giorni, però, la squadra si è spaccata in due.

Il Napoli mastica amaro dopo il pareggio contro la Roma. Gli azzurri, infatti, hanno disputato un’ottima partita contro la Roma, ma questo non è bastato per centrare i tre punti. La squadra di Calzona ha pagato alcuni errori difensivi, soprattutto in occasione del gol di Tammy Abraham. Oltre agli errori difensivi, il Napoli ha dovuto fare i conti anche con le super parate di Svilar che ha evitato in più occasioni che gli azzurri concretizzassero le tante occasioni create.

La buona prestazione, però, potrebbe rasserenare l’atmosfera all’interno dello spogliatoio che è reduce da due giorni di ritiro. Ritiro che non sarebbe stato gradito dalla squadra e che avrebbe creato pesanti malumori all’interno dello spogliatoio.

Napoli-Roma, clamorosa rivelazione sul ritiro: lite nello spogliatoio

Come spesso accade, i ritiri non sono graditi dalle squadre perchè i giocatori preferiscono trascorrere il tempo con le proprie famiglie. Il Napoli è andato in ritiro nella serata di venerdì e a questo proposito è emerso un retroscena incredibile.

Secondo quanto riportato da Umberto Chiariello a Campania Sport, pare che ci siano stati pesanti dissidi all’interno dello spogliatoio azzurro.

Il noto giornalista ha spiegato cosa sarebbe accaduto prima che il Napoli andasse realmente in ritiro. A quanto pare, la società avrebbe proposto alla squadra andare in ritiro il venerdì sera invece che il sabato sera. Calzona e Giovanni Di Lorenzo, in qualità di capitano, avrebbero accettato l’offerta della dirigenza.

Questo, però, avrebbe fatto infuriare alcuni calciatori azzurri, che avrebbero difatti bypassato Di Lorenzo e avrebbero chiesto direttamente a Calzona di non andare in ritiro un giorno prima. In particolare, a parlare con Calzona sarebbero stati Anguissa e Juan Jesus. Addirittura, Juan Jesus e Di Lorenzo, secondo la ricostruzione del giornalista, sarebbe arrivati quasi alle mani. Anche Victor Osimhen, sempre secondo il racconto di Chiariello, avrebbe palesato il suo malcontento per lo scenario ritiro anticipato, per poi scusarsi.

A prendere le parti del capitano azzurro, secondo Chiariello ci sarebbero stati i “giocatori che vogliono il bene del Napoli“, ovvero Politano, Mario Rui e Raspadori. Dopo i dissidi, comunque si è preferito andare ugualmente in ritiro un giorno prima.

Anche il giornalista Marco Giordano si è espresso in merito sul suo profilo X ufficiale, spiegando come ci sarebbe stato un acceso confronto tra Juan Jesus e Di Lorenzo dopo che il capitano ha chiesto spiegazioni riguardo questa iniziativa non concordata con la squadra.

Di seguito il tweet: