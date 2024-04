Napoli in ritiro anche dopo la Roma? Cosa ha deciso la società

Il Napoli, in occasione del match contro la Roma, era andato in ritiro con un giorno di anticipo, con l’obiettivo di arrivare nel migliore dei modi alla sfida contro i giallorossi.

La prestazione, domenica sera, c’è stata. Non la vittoria, che manca da un bel po’ in casa Napoli, che si vede agganciata in classifica anche dalla Fiorentina, che dal canto suo ha anche da recuperare la sfida contro l’Atalanta, non disputata a causa della tragedia Joe Barone.

Nonostante non siano arrivati i tre punti, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver gradito la reazione della squadra, che si aspettava in seguito alla decisione di anticipare di un giorno il ritiro in occasione della sfida contro gli uomini di Daniele De Rossi, che avrebbe destato anche delle tensioni all’interno dello spogliatoio azzurro.

In questi giorni, inoltre, si è vociferato di un possibile ritiro prolungato nel caso in cui non fosse arrivato alcun segnale positivo dalla sfida di quest’oggi. “Non ho parlato con la società, ma ho detto che il ritiro deve essere produttivo. Abbiamo fatto 24 ore in più non una settimana. Ho visto i ragazzi contenti nello stare insieme, non so se è servito a qualcosa. Però ho visto un clima diverso”, ha dichiarato Francesco Calzona a proposito di tale ipotesi, non confermando dunque la possibilità di poter prolungare il ritiro.

News SSC Napoli: le ultime sul ritiro

Il Napoli continuerà a essere in ritiro? Stando a quanto svelato dal portale tuttomercatoweb.com, la società avrebbe deciso di non prolungarlo, in seguito alla buona prestazione offerta nelle scorse ore contro la Roma.

Quest’oggi, lunedì 29 aprile, dovrebbe esserci il giorno di riposo, con la ripresa degli allenamenti che – stando sempre alla medesima fonte – sarebbe prevista per martedì.

“Allo spogliatoio fa piacere stare con le famiglie in questi momenti negativi, per staccare da tutto quello che c’è attorno a questa stagione”, ha aggiunto a tal riguardo Alex Meret nelle sue dichiarazioni post partita ai microfoni di Sky Sport. “Fanno piacere i complimenti ricevuti dal presidente, ha visto che c’è stata una reazione, ma dovevamo fornire questo tipo di prestazione in tutte le partite”. Gesto, quest’ultimo, che dimostra come la reazione, al di là del risultato in sé, sia piaciuta al numero uno dei partenopei, scartando così l’ipotesi di un ritiro prolungato anche nelle prossime ore.