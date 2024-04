Fiorentina-Sassuolo 5-1, Italiano inguaia il Napoli: come cambia la classifica – FOTO

La Fiorentina dilaga contro il Sassuolo nel posticipo di stasera e complica il cammino del Napoli: la nuova classifica di Serie A.

Il Napoli non riesce a vincere contro la Roma e si allontana ulteriormente dalla zona Europa. Gli azzurri hanno disputato un’ottima prova contro la squadra di Daniele De Rossi, apparsa visibilmente stanca. Questo, però, non è bastato per portare a casa i tre punti. Gli azzurri sono stati abili nel rimontare lo svantaggio iniziale propiziato dal rigore di Dybala, ma nei minuti finali si sono fatti recuperare dall’incornata di Tammy Abraham che ha costretto gli ormai ex Campioni d’Italia al pareggio.

La qualificazione alla prossima Champions League è praticamente impossibile. Per farlo, infatti, gli azzurri dovrebbero sperare che una tra Roma e Atalanta vinca l’Europa League e contemporaneamente finisca tra le prime cinque posizioni in classifica. Questo, infatti, permetterebbe anche alla sesta classificata di centrare la qualificazione in Champions League.

Vittoria della Fiorentina, come cambia la classifica di Serie A

Non solo Napoli e Roma, impegnate nella corsa europea hanno giocato nella giornata di oggi. In contemporanea, infatti, ha giocato anche l’Atalanta che si è imposta per 2-0 sull’Empoli a Bergamo. Questa sera, invece, al Franchi ha giocato la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ha distrutto il Sassuolo con un perentorio 5-1.

Partita mai in discussione per la Fiorentina che nel secondo tempo ha dilagato e ha messo ancora più nei guai gli emiliani, ora a 5 punti dalla zona salvezza occupata proprio dall’Empoli.

Di seguito la nuova classifica di Serie A in attesa del posticipo di domani tra Genoa e Cagliari:

Inter, 89 punti Milan, 70 punti Juventus, 65 punti Bologna, 63 punti Roma, 59 punti Atalanta, 57 punti con una partita da recuperare Lazio, 55 punti Fiorentina, 50 punti con una partita da recuperare Napoli, 50 punti Torino, 46 punti

La vittoria di questa sera della Fiorentina, dunque, complica ulteriormente il percorso del Napoli verso la qualificazione ad una competizione europea. Gli azzurri, infatti, scivolano al 9° posto in classifica e vedono la Conference League distante ben cinque lunghezze. La Fiorentina, inoltre, avrà da recuperare lo scontro diretto contro l’Atalanta e con una vittoria staccherebbe il Napoli di tre punti. Gli azzurri dovranno vincere le ultime quattro partite, ma il destino degli azzurri non è più tra le proprie mani.

Dopo ben 14 stagioni, dunque, la striscia di piazzamenti europei consecutivi rischia di concludersi in questa stagione in maniera catastrofica.