“Adesso spalancherebbe le porte al Napoli”, clamorosa notizia sull’allenatore!

La ricerca del prossimo allenatore da parte del Napoli è già cominciata, spunta anche un nome che fa già discutere i tifosi.

L’annata post scudetto del Napoli è stata completamente diversa da quella che ci si aspettava. Tre cambi in panchina, mai in corsa per la lotta scudetto e distanza notevole anche dalla zona Champions League, che minerebbe anche le certezze economiche del club per il futuro. Tutto impensabile fino a pochi mesi fa, quando in estate il presidente De Laurentiis addirittura inseriva la vittoria della Champions League tra gli obiettivi del club.

Al momento il progetto Napoli è legato alle sorti di quanto saprà dare l’attuale mister alla squadra azzurra, ovvero Francesco Calzona. Il CT della Slovacchia ha accettato un contratto di soli 4 mesi per mettersi alla prova in un contesto di altissimo livello in Serie A, pur non lasciando il suo incarico in Nazionale. Se però l’obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League non dovesse andare in porto, De Laurentiis potrebbe decidere di affidare il progetto futuro del Napoli a un altro allenatore.

Notizie Napoli, Sarri accetterebbe il ritorno

Dall’edizione odierna de Il Messaggero arriva una suggestione non di poco conto, che sicuramente farebbe discutere i tifosi del Napoli. Il quotidiano romano, infatti, avanza il nome di Maurizio Sarri per la panchina azzurra, dato che l’avventura con la Lazio sembra ormai giunta al termine. Ecco quanto evidenziato:

Sarri sembra poco convinto di restare, stanco da tempo, almeno da agosto. Si è raffreddata la corte araba e la pista che porta a Milano. Ma se Napoli e Fiorentina lo chiamassero, state certi che troverebbero un portone spalancato.

Dunque – stando a quanto si legge -, Sarri accetterebbe tranquillamente il ritorno al Napoli con Aurelio De Laurentiis, con cui non si era lasciato proprio benissimo. La voglia di tornare dove ha fatto benissimo, dove c’è una grossa fetta di tifoseria che ancora lo acclama e, soprattutto, la volontà di completare ciò che in passato era rimasto soltanto a un passo con 91 punti conquistati (record della storia del Napoli, ndr) potrebbero indurre Sarri a tornare all’ombra del Vesuvio. Anche la Fiorentina, qualora dovesse esserci il divorzio da Vincenzo Italiano, potrebbe rappresentare una soluzione.

Sulla lista di De Laurentiis, comunque, restano ben saldi i nomi di altri tre allenatori di altissimo profilo. Il primo è proprio quello di Vincenzo Italiano, da sempre apprezzato dal presidente del Napoli. Il secondo è quello di Stefano Pioli, anche lui arrivato (probabilmente) al termine della sua avventura al Milan, oltre al pallino di sempre Antonio Conte. Il casting per la panchina del Napoli della prossima stagione – di cui fa parte lo stesso Ciccio Calzona – è appena cominciato.