Casting per la panchina del Napoli, la lista di ADL: c’è Calzona con altri tre nomi

De Laurentiis valuta tre nomi per la panchina del Napoli nella prossima stagione, tra questi c’è Calzona con altri tre allenatori di primissima fascia.

La stagione del Napoli è stata a dir poco complessa. La scelta di separarsi da Spalletti e Giuntoli è stata pagata a caro prezzo dalla società azzurra, che non ha saputo trovare i sostituti adatti. Lo dimostrano i tre cambi in panchina, con Garcia e Mazzarri risultati non adatti al ruolo chiesto da De Laurentiis. Ora il presidente del club partenopeo si è affidato a una vecchia conoscenza napoletana come Ciccio Calzona, chiamato a realizzare una vera e propria impresa, riportando il Napoli in zona Champions League.

Non solo Calzona, De Laurentiis inizia il casting per il prossimo allenatore del Napoli: i nomi

In ogni caso – come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport -, il presidente De Laurentiis non resta fermo e sta già vagliando le opportunità per capire quale possa essere il profilo giusto al quale affidare la panchina del Napoli nella prossima stagione. Consapevole del fatto che stavolta non potrà assolutamente sbagliare la scelta dell’allenatore. Ecco quanto evidenziato:

Un anno dopo l’estate turbolenta e surreale, De Laurentiis s’è messo ancora e di nuovo a riflettere: la scelta dell’allenatore gli apparterrà per intero, come le responsabilità che ne derivano. L’agenda è ricca, con varie suggestioni del passato: Antonio Conte, ad esempio, con cui ha un rapporto privilegiato, intenso, frontale, al quale riconosce (giustamente) autorevolezza e spessore che spingono ad ignorare l’eventuale difesa a tre; poi Stefano Pioli, con il quale ebbe modo di dialogare una decina di anni fa e che è rimasto – per stile, sobrietà e preparazione – una idea; poi Vincenzo Italiano, l’esponente della nouvelle vague che l’ha impressionato; e infine, ma semplicemente perché si sono conosciuti (molto) bene adesso, Francesco Calzona.

Dunque i nomi sul taccuino del presidente del Napoli sono davvero importanti, tra chi si sta facendo conoscere e apprezzare di recente in questi anni, oppure il solito pallino che risponde al nome di Antonio Conte. Da non sottovalutare, comunque, la presenza in lista anche di Francesco Calzona, che il Napoli lo sta già allenando. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis è rimasto favorevolmente impressionato dall’impatto avuto dal mister nello spogliatoio azzurro, tanto da iniziare a pensare anche a una sua possibile conferma. Tutto, ovviamente, è legato ai risultati che il Napoli riuscirà ad ottenere.