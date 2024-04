Napoli-Roma, grande ospite al Maradona: l’annuncio fa scatenare i tifosi

Domani alle ore 18:00 Napoli-Roma allo Stadio Maradona: annunciata la line-up di artisti che si esibiranno prima dell’inizio della gara

Non è previsto il tutto esaurito per domani al Maradona. La Curva B inferiore sarà inagibile per lavori di manutenzione straordinaria effettuati dal Comune di Napoli, ma gli anelli superiori delle due curve sono sold out, così come l’anello inferiore della curva A. Tuttavia, i tifosi presenti domani allo Stadio Diego Armando Maradona saranno partecipi di un evento speciale.

Durante tutta la stagione corrente gli azzurri hanno invitato dj da svariate parti del mondo per intrattenere il pubblico prima dell’inizio delle gare, generalmente durante il consueto riscaldamento pre partita. Ricordiamo ad esempio le ospitate di artisti internazionali come Deborah De Luca o Joseph Capriati. Stavolta però il club partenopeo si è superato, al Maradona ci sarà uno degli artisti più amati dai napoletani: Geolier.

Napoli-Roma, si esibirà Geolier: chi canterà assieme a lui

Attraverso un annuncio sui propri social il Napoli ha comunicato che lo show, in collaborazione con Euronics Tufano, sarà presentato da Geolier e SLF. Il successo di Sanremo con “I p’ me tu p’ te” ha portato il cantante partenopeo alla ribalta del mercato discografico italiano e ancora oggi è in testa a tutte le classifiche. In estate, in assenza del campionato, sarà lui a riempire il Maradona con un attesissimo show, già sold out. Il concerto è fissato per il 21, 22 e 23 giugno.

SLF invece è un collettivo molto amato dai giovani. Il gruppo è formato da MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz. Tante le hit negli ultimi anni che hanno fatto ballare i giovani partenopei, e non solo. Un evento da non perdere per tutti coloro che sono in possesso di un tagliando valido per l’ingresso al Maradona.

Come di consueto oramai ci sarà anche spazio per la musica elettronica. Il pre match show, presentato dallo speaker azzurro Decibel Bellini, vedrà esibirsi Marco Tropeano, noto dj partenopeo, che durante la sua carriera ha suonato nei club più famosi del mondo.