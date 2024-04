Verso Napoli-Roma, come stanno Lukaku e Smalling? Gli aggiornamenti da Trigoria

Napoli-Roma, De Rossi perde due titolari per la gara del Maradona, ma ne recupera uno in extremis: il punto sugli infortunati

Domani alle ore 18:00 andrà in scena Napoli-Roma. Al Maradona, per la gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, si affronteranno rispettivamente l’ottava e la quinta forza del campionato in quella che è forse l’ultima chance per gli azzurri di continuare a sperare nella qualificazione alle competizioni europee per la prossima stagione.

Il Napoli recupera gli squalificati Mario Rui e Rrahmani, out a Empoli. Dal report odierno però risulta assente Zielinski, che ha rimediato una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Oggi il polacco ha effettuato terapie e – a meno di clamorosi colpi di scena – non sarà selezionabile per la prossima sfida contro la Roma. Recuperato invece Olivera, che è tornato ad allenarsi in gruppo. Lato Roma invece c’è apprensione sulle condizioni di Lukaku e Smalling.

Napoli-Roma, luci e ombre per De Rossi: il punto sugli infortuni

Il Corriere dello Sport riporta che la Roma questa mattina si è allenata a Trigoria prima della partenza per il capoluogo campano. Prima una buona notizia per De Rossi: N’Dicka è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo il malore accusato contro l’Udinese. A questo punto dovrebbe essere recuperato per la gara del Maradona.

Hanno lavorato a parte invece Smalling e Lukaku. “Il difensore inglese è alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra”, spiega il quotidiano. L’attaccante ex Inter invece ha svolto lavoro personalizzato. Per entrambi non ci sono speranze di vederli al Maradona. Lo staff medico della Roma sta lavorando per recuperarli in vista della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.