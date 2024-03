Altro che PSG, qual è la squadra in prima fila per l’acquisto di Osimhen

Osimhen pare destinato a lasciare Napoli in estate. Un team su tutti, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in pole per il nigeriano.

Victor Osimhen con ogni probabilità lascerà Napoli la prossima estate. L’attaccante nigeriano, dopo aver riportato lo scudetto sotto l’ombra del Vesuvio a suon di goal, sceglierà una esperienza all’estero, con una moltitudine di top club pronti a fiondarsi su di lui.

Di questo avviso Aurelio De Laurentiis, che nelle settimane post rinnovo, in maniera molto chiara ed esplicita si espresse così: “Osimhen? Sapevamo che sarebbe andato via: Real Madrid, PSG o la Premier League per lui”. Insomma, una conferma palese di una separazione solamente rimandata.

Osimhen, il top club pronto a sferrare l’assalto decisivo per Victor

Su tutte, il PSG pareva la favorita ad accaparrarsi il nove del Napoli. I parigini, infatti, dovendo far fronte all’addio di Mbappè, prossimo ad accasarsi al Real Madrid, secondo molti addetti ai lavori avrebbero intenzione di far spesa in Italia, portando sotto la Torre Eiffel Osimhen e Rafael Leao.

Una spesa ultracentenaria, ma che sarebbe assolutamente nelle corde di uno dei club più ricchi al mondo. A quanto pare, però, Osimhen avrebbe scelto altro, nello specifico la Premier League. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, l’ex Lille sarebbe molto vicino al Chelsea.

La società londinese, a detta dei media inglesi, si sarebbe portata avanti nel corso di questi mesi, abbozzando già un contratto plurimilionario per il bomber, che ad oggi percepisce circa 10 milioni a stagione al Napoli. Indiscrezioni che troverebbero riscontro nelle parole di Obi Mikel, centrocampista nigeriano e bandiera del Chelsea, che più volte nel corso delle scorse settimane aveva dichiarato di aver iniziato le proprie opere di convincimento per l’approdo di Osimhen al Chelsea da tempo.

In effetti, al team di Pochettino mancherebbe unicamente un bomber di razza, nonostante le spese esose delle ultime annate che almeno sul rettangolo verde non hanno portato i frutti sperati. Quello di Osimhen al Chelsea, rappresenterebbe inoltre il coronamento di un sogno per il nigeriano, da sempre intrigato dal campionato più bello al mondo e fan numero 1 di Didier Drogba, l’attaccante che probabilmente ha segnato più di tutti la storia dei blues. Insomma, ripercorrere le orma di una delle leggende del calcio africano potrebbe rappresentare uno stimolo in più per lui.

Staremo a vedere, ciò che appare certa, è la separazione dal Napoli, una separazione, che porterà nelle classe del club partenopei dai 130 ai 150 milioni di euro, una cifra record.