Calzona svela, non solo gli infortuni: perché ha scelto Lindstrom titolare

Ci siamo, tra meno di un’ora il Napoli scenderà in campo ad Udine, Francesco Calzona ha rilasciato le proprie dichiarazioni a DAZN.

Chiamata Conference League per il Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo tra meno di un’ora per la partita della Dacia Arena, in cui sfideranno l’ex Fabio Cannavaro, alla ricerca della prima vittoria sulla panchina del club friulano.

Potrebbe essere la serata di Jesper Lindstrom, alla sua seconda da titolare in campionato dopo quasi un intero torneo, il danese, complici le assenze di Kvaratskhelia e Raspadori, si giocherà una delle sue ultime chance di permanenza sotto l’ombra del Vesuvio. Assente anche Juan Jesus, che verrà sostituito da Leo Ostigard, confermando l’ultimo posto nelle gerarchie difensive per Natan, acquisto estivo.

Calzona, le parole del tecnico del Napoli nel pre – gara di Udine

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha rilasciato le proprie dichiarazioni nel pre – gara di stasera ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore calabrese, partendo dal film scudetto, proiettato in settimana e motivo di discussione. Per molti addetti ai lavori, infatti, ci sarebbero state delle frizioni all’interno dello spogliatoio tra il tecnico ed i giocatori, causate dalla richiesta di quest’ultimo di concentrarsi unicamente sul match di stasera, rinunciando alla visione del docu – film:

“Chiaro, è chiaro che rivivendo una situazione come quella dell’annata scorsa i calciatori fossero molto felici. Successivamente hanno però risposto bene sul campo, sono fiducioso per stasera” – un passaggio poi sulla scelta Lindstrom, in crescita secondo il tecnico: “Un giocatore in crescita, sta facendo bene in allenamento, è un giocatore importante, mi aspetto tanto da lui”.

Infine, chiosa finale su Politano, non al meglio a causa di alcuni problemi fisici:

“Non è al meglio, ma mi ha garantito di stringere i denti. Abbiamo qualche problemino, ma ci sono tanti giocatori di qualità che possono sostituire i calciatori che mancheranno oggi, non voglio alibi”.

Insomma, un Calzona fiducioso di poter ottenere i 3 punti, è questo ciò che si evince dall’intervista concessa a DAZN. Una gara che a distanza di un anno sa quasi di beffa, dal pareggio che consegnò a società e città la gioia del terzo scudetto, ai 90 minuti in cui gli azzurri si giocheranno l’accesso alla Conference League, chi lo avrebbe mai detto. I tifosi in ogni caso si augurano di gioire e che le sensazioni di Calzona ovviamente siano seguite dai fatti, a breve, a brevissimo sapremo.