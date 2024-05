Rrahmani sorprende: “Il film scudetto ci ha aiutato”, spiega il motivo!

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre – gara di Udine.

Ci siamo, manca davvero pochissimo al match tra Udinese e Napoli, scherzo del destino, in scena quasi un anno dopo la sera dello scudetto. Una gara, sintesi beffarda dell’inspiegabile stagione degli ex campioni d’Italia, che stasera si giocheranno infatti addirittura l’accesso in Conference League, dal primo all’ottavo posto.

Rrahmani a DAZN, le parole del difensore kosovaro sullo scudetto

Intervistato ai microfoni di DAZN, Amir Rrahmani, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre – gara. Immancabile la domanda sulle sensazioni che Udine dona agli azzurri, campo del tricolore:

“Una bella emozione, una emozione che non puoi spiegare, è stata la prima volta per tanti di noi, ritornare qui ci da tanta gioia” – poi il passaggio sul docu – film scudetto, visto dalla squadra e migliaia di italiani in settimana: “Il film? Sì, abbiamo avuto sempre orgoglio e motivazione, ma logicamente il film ci ha aiutato. Non è stata una stagione facile, speriamo di poter rimediare”.

Insomma, Rrahmani non si nasconde. Il kosovaro è consapevole di un rendimento al di sotto le attese da parte della squadra, un vortice negativo che gioco forza ha risucchiato anche lui, tante volte irriconoscibile rispetto allo scorso campionato.