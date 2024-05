Film Scudetto del Napoli, Iannicelli contro De Laurentiis: il motivo

Il 4 maggio è uscito nelle sale cinematografiche il film sullo scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione. Arriva la critica dura di Giuseppe Iannicelli verso De Laurentiis.

In casa Napoli, gli ultimi giorni hanno un sapore agrodolce. Difatti il 4 maggio è uscito nelle sale il film sullo Scudetto conquistato lo scorso anno, che ha riportato alla mente lo straordinario percorso della passata stagione. D’altro canto c’è però rammarico per come è stato il prosieguo, con gli azzurri che sono crollati completamente in questa stagione.

Il film ha registrato degli incassi super, vista la notevole affluenza accorsa nelle varie sale per assistere alla pellicola realizzata da De Laurentiis. Non è mancata anche la critica, con il giornalista Giuseppe Iannicelli che ha attaccato il presidente del Napoli.

Film sullo Scudetto del Napoli: Iannicelli attacca De Laurentiis

Nella memoria di tutti i tifosi del Napoli ci sono ancora le gesta strabilianti degli azzurri che hanno riportato lo scudetto dopo oltre 33 anni di assenza, ma c’è anche la delusione per questa stagione. Purtroppo gli azzurri non sono riusciti a dar seguito a quanto di bello realizzato nella scorsa stagione, con la squadra che è letteralmente esplosa. I tifosi azzurri hanno però potuto mettere da parte le difficoltà di questa stagione per ripercorrere la splendida cavalcata Scudetto nel film realizzato da Aurelio De Laurentiis.

Sabato 4 maggio – ad un anno di distanza dalla conquista del tricolore – è uscito nelle sale cinematografiche il film Scudetto “Sarò con Te”, in cui si può rivivere la cavalcata degli azzurri con addetti aneddoti. Il film ha riscosso un successo notevole, ma come spesso accade, non è mancata di certo la critica. La critica è stata lanciata dal giornalista Giuseppe Iannicelli tramite i suoi profili social:

“Avrei desiderato un biglietto popolare per assistere al film “Sarò con te” che celebra il terzo scudetto del Napoli. Bella l’idea del presidente-produttore cinematografico di raccontare al cinema l’epopea tricolore, ma il biglietto è troppo salato. E’ stato imposto alle sale un prezzo di 12 euro che diventa 14 in prevendita. Troppo, decisamente troppo in relazione sia al prezzo corrente delle prime visioni sia della condizione economica e sociale. Un prezzo più abbordabile avrebbe permesso a tutti, davvero tutti i tifosi azzurri di rivivere le emozioni di un’annata passata alla storia”.

Iannicelli critica Aurelio De Laurentiis per la scelta di optare per un prezzo superiore rispetto agli standard consoni dei cinema. Difatti il prezzo di 12 euro per il biglietto ha fatto tentennare diversi tifosi azzurri, che hanno deciso di non sborsare una tale cifra per la visione del film. Iannicelli inoltre ha annunciato che un prezzo più abbordabile avrebbe portato tutti i tifosi ad assistere al film. Oltre al successo, arriva anche una critica a De Laurentiis per quanto riguarda il Film sullo Scudetto del Napoli, ma come accade con ogni tipo di pellicola cinematografica.