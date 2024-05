Conte-Napoli, “De Laurentiis infastidito”: rivelazione dalla RAI

Il nuovo allenatore del Napoli è ancora un’incognita, con vari nomi sondati da De Laurentiis. Arriva una rivelazione dalla RAI in merito alla situazione di Antonio Conte.

Con l’avvicinamento al termine della stagione, ci troviamo nella fase clou per quanto riguarda i temi di campo ed extra campo. Le prossime partite decreteranno quali potranno essere le ambizioni dei club per la prossima stagione, ma anche il futuro di allenatori e giocatori.

In casa Napoli le prossime settimane saranno decisive per capire chi si siederà sulla panchina azzurra, con vari allenatori in lizza. Dalla RAI arriva una rivelazione su un De Laurentiis infastidito con Antonio Conte.

De Laurentiis infastidito con Conte: la rivelazione dalla RAI

Al termine della stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis saluterà definitivamente Francesco Calzona e aprirà le porte del Napoli al nuovo allenatore. Ad oggi però non c’è ancora alcuna ufficialità su chi sarà il prossimo tecnico dei partenopei, con la corsa aperta tra diversi allenatori. Nel corso di questi mesi, il patron azzurro ha lavorato su vari fronti, ma in particolare su Antonio Conte. L’ex allenatore di Inter e Juventus è stato a lungo saldamente in pole, ma ora inizia a sentire la vicinanza di Gasperini e Pioli.

Intanto De Laurentiis non ha ancora sciolto le proprie riserve, con continue titubanze nel chiudere per il prossimo allenatore. Il preferito resta Antonio Conte, ma arriva una clamorosa rivelazione dal giornalista RAI, Paolo Paganini, ai microfoni di CRC: “De Laurentiis ha capito che l’anno prossimo deve dare un segnale forte alla piazza, il suo primo obiettivo rimane Conte che sappiamo benissimo che al di là di quello che costa a livello di ingaggio, chiede una lista della spesa che il Napoli potrebbe permettersi. È anche vero che Conte, da quello che so, spera ancora in una chiamata della Juventus e tentenna. Questo tentennamento non piace a De Laurentiis che ha individuato in Pioli un’alternativa”.

Aurelio De Laurentiis continua a sognare di portare Conte a Napoli, ma il tecnico salentino continua a rimandare la propria risposta in attesa della Juventus. Questo atteggiamento starebbe infastidendo e non poco il presidente azzurro, che per questo avrebbe virato su Stefano Pioli. Il patron del Napoli si starebbe tutelando in caso di due di picche di Conte, dopo un corteggiamento andato avanti per diversi mesi. Ovviamente la speranza di De Laurentiis è che Conte decida di sposare il progetto degli azzurri, in modo da non dover ricorrere ad altre soluzioni di “seconda fascia”.