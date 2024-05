LIVE – Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta di Calzona in attacco

Ci siamo, a breve andrà in scena Udinese – Napoli, la società partenopea ha diramato la formazione ufficiale scelta da Calzona.

Solo poco tempo e andrà in scena la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Napoli. Le due compagini, poco più di un anno dopo, si risfideranno in quel campo che vide i partenopei conquistare il terzo scudetto della propria storia, sembra passata una vita.

In palio questa volta ci sarà la Conference League, l’ottavo posto infatti è lì, a portata di mano, con il Napoli che in caso di vittoria andrebbe a 3 lunghezze dalla Fiorentina, che avrebbe però da recuperare la gara ostica contro l’Atalanta.

Udinese – Napoli: ufficiali le scelte di Calzona, questo l’undici azzurro

Insomma, si parla di due obiettivi diametralmente opposti, sintesi emblematica e cruda di un campionato vissuto ben oltre le più negative previsioni. Dalle stelle alle stalle, o meglio, dallo scudetto all’Europa minore (forse).

Nel mentre, la società partenopea ha da poco diramato le formazioni ufficiali. Il Napoli è orfano della sua stella Khvicha Kvaratskhelia, neanche convocato a seguito del problema fisico accusato in quel di Castel Volturno, nello specifico al Konami Center. Out anche Giacomo Raspadori, elemento su cui Francesco Calzona fa particolare affidamento, anche nel ruolo del sopracitato esterno georgiano.

Defezioni che hanno spalancato le porte a Jesper Lindstrom, esterno danese, vero e proprio oggetto misterioso della stagione del Napoli. L’ex Eintracht Francoforte, ad oggi partito titolare unicamente una volta in campionato, ritroverà una maglia dal primo minuto quasi al termine del proprio campionato, giocandosi una chance di riconferma in vista del prossimo anno.

Di seguito, le scelte di Calzona:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Traorè, Simeone, Ngonge, Mazzocchi, D’Avino.

Queste invece le scelte dell’Udinese di Fabio Cannavaro, che sfida la squadra della sua città natale, oltre che primo club a lanciarlo in Serie A:

Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. A disposizione: Mosca, Padelli, Festy, Success, Davis, Abankwah, Tikvic, Kabasele, Zemura, Pereyra, Pejicic.

Difesa a 3 per l’ex campione del mondo, che sceglie il 3-4-2-1, nella speranza di ottenere il bottino pieno, sfuggitogli in quel di Bologna unicamente per il grave errore del proprio estremo difensore. I tifosi partenopei ovviamente, si augurano di rimandare ancora la prima vittoria dei Cannavaro in Serie A.

Qui gli aggiornamenti:

Tweets by sscnapoli