Annuncio sorprendente di De Laurentiis dopo Napoli-Juve: adesso cambia tutto

Sorprende tutti nonostante la vittoria contro la Juventus il presidente Aurelio De Laurentiis. La decisione cambia tutto in casa Napoli.

Una notte ricca di emozioni e senza freni ha caratterizzato l’intera città di Napoli. Soccombe ancora fra le mura di Fuorigrotta la Juventus di Massimiliano Allegri, inghiottita dalla pressione al Maradona nonostante le tante occasioni create nei 90 minuti. I bianconeri hanno infatti avuto più volte fra i piedi la palla per rigirare a proprio favore il match, tornando sul pareggio grazie alla staffilata di Chiesa dopo la rete nel primo tempo di Kvaratskhelia. A decidere le sorti dell’incontro è però, ancora una volta, Giacomo Raspadori, autore del 2-1 sulla ribattuta di un calcio di rigore sbagliato da Osimhen. Almeno per stanotte, quindi, Napoli potrà tornare a sorridere, sebbene le parole nel post-partita di Aurelio De Laurentiis abbiano sorpreso i tifosi.

“Mai più DAZN”, De Laurentiis spiazza tutti

Il pre-partita di Napoli-Juventus è stato caratterizzato da una scelta alquanto insolita da parte degli azzurri, cui nessun tesserato si è presentato ai microfoni di DAZN per la consueta intervista. Fattore che ha lasciato ampiamente parlare di se, e prolungatosi anche nel post-partita. A spiegare i motivi di ciò ci ha però pensato il presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto sul caso in conferenza stampa.

“DAZN con noi ha chiuso“, ha dichiarato il patron nella sala conferenze del Maradona, fra lo sgomento generale dei presenti. “Da ora in poi parleremo soltanto con Sky e con la RAI“, ha poi aggiunto il presidente dei partenopei, prima di lasciare spazio al tecnico Francesco Calzona che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala. Ancora da chiarire i motivi di tale decisione nonché le dinamiche del presunto litigio e della presunta spaccatura, ignote anche ai rappresentanti di DAZN. Gli stessi si sono infatti mostrati sorpresi in telecamera una volta venuti a conoscenza della mancata voglia del Napoli di presentarsi d’innanzi ai microfoni della piattaforma.

Il Napoli snobba DAZN, parole concesse a Sky

Scongiurate quindi in parte le ipotesi di silenzio stampa fuoriuscite dopo l’annuncio di DAZN circa la mancanza di tesserati del Napoli nel pre-partita. Gli azzurri hanno infatti organizzato la consueta conferenza post-match con protagonista il tecnico Francesco Calzona nonché inviato Giacomo Raspadori, autore del gol vittoria contro la Juventus, ad intervenire d’innanzi alle telecamere di Sky. Una presa di posizione alquanto ampia, quindi, da parte della SSC Napoli, sulla quale sicuramente emergeranno nuovi dettagli a partire dalle prossime ore.