Sorpresa Napoli, decisione inedita della società prima del match: tifosi spiazzati

Si infiamma il clima in attesa del calcio d’inizio di Napoli-Juventus. Nel pre-partita della sfida, ecco arrivare però la news sorprendente sugli azzurri.

Al Maradona è quasi tutto pronto per accogliere il calcio d’inizio di uno scoppiettante Napoli-Juventus. Malgrado la distanza fra le due compagini in classifica, tale incontro è destinato a rappresentare ancora una volta un grande classico dello spettacolo targato Serie A, con lo show che si preannuncia emozionante e ricco di pathos anche alla luce del 5-1 maturato lo scorso anno. Quella notte di gennaio è però archiviata nelle menti di entrambi i club, decisi a prevalere sull’altro soprattutto dopo le vittorie ritrovate contro Sassuolo e Frosinone per Calzona ed Allegri. A sorprendere, però, quanto emerso dal pre-partita in onda su DAZN, cui annuncio sul Napoli ha scosso i tifosi.

Niente interviste per il Napoli, sorpresa a DAZN

Continua a scaldare i motori lo stadio Diego Armando Maradona in vista di Napoli-Juventus, sebbene un annuncio a sorpresa ad opera di DAZN abbia scombussolato il pre-partita dei tifosi azzurri. Stando alle parole di Marco Cattaneo, giornalista e presentatore di Sunday Night Square infatti, nessun tesserato del Napoli parlerà nel pre-partita ai microfoni dell’emittente, nello sgomento generale.

Brutto colpo, quindi, per i tifosi partenopei, che non potranno ascoltare le voci dei propri beniamini e le loro dichiarazioni per caricarsi in vista del match. A DAZN sono quindi intervenuti solo Manuel Locatelli e l’ex di turno Cristiano Giuntoli sponda bianconera. La società partenopea continua dunque ad intraprendere in maniera alquanto coerente la linea del silenzio stampa già nell’aria da qualche settimana, anche se numerosi dubbi restano da sciogliere nelle prossime ore. Ancora da capire, infatti, se arriveranno le parole dei tesserati Napoli al termine del match e soprattutto se tale scelta di silenzio nel pre-partita continuerà anche per i prossimi impegni di campionato.

Il Napoli in silenzio stampa, confermata la decisione

L’annuncio da poco giunto dalla redazione di DAZN non fa quindi altro che confermare la scelta di silenzio stampa intrapresa dal Napoli. La stessa società partenopea ha infatti comunicato, nel corso della settimana, che non verrà più svolta alcuna conferenza stampa pre-match ad opera di Francesco Calzona da qui fino alla fine del campionato. Una decisione che sa di pugno di ferro, e che adesso assume ulteriore ruvidità dopo le mancate dichiarazioni a ridosso della partita su DAZN.