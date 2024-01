Ufficiale, a sorpresa saluta il Napoli: è stato ceduto in Spagna

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, il Napoli definisce a sorpresa un’altra cessione con un calciatore venduto in Spagna.

Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara alla difficile trasferta dell’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Una sfida importantissima per il prosieguo della stagione e soprattutto in chiave quarto posto. Il match tra azzurri e biancocelesti è una sorta di spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League, ma in casa Napoli il focus è ancora concentrato sul calciomercato. Il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi uomini mercato, il d.s. Mauro Meluso e il capo scout Maurizio Micheli, sono a lavoro per chiudere quello che dovrebbe essere l’ultimo acquisto di questa sessione invernale, quel rinforzo tanto agognato in difesa individuato in Nehuen Perez dell’Udinese.

Una volta conclusa la trattativa con i friulani, con cui c’è un accordo sulla base di 18 milioni di euro per l’argentino, per gli azzurri sarà tempo di pensare alle cessioni. In lista Serie A non c’è spazio per tutti i calciatori attualmente in rosa, occorre effettuare almeno due cessioni per non correre il rischio di lasciare qualcuno fuori squadra. I maggiori indiziati restano Demme e Ostigard, che hanno qualche richiesta in Serie A.

Leonardo Rossi lascia la Primavera, cessione in Spagna

Intanto che il club pensi a definire queste cessioni, c’è qualcuno che invece il Napoli l’ha già salutato. Già, perché non solo la prima squadra, anche per la Primavera si muove qualcosa in termini di calciomercato. La formazione allenata da mister Andrea Tedesco, infatti, ha salutato Leonardo Rossi, attaccante classe 2004 arrivato l’anno scorso dal Milan. Il centravanti della squadra Under 19 azzurra quest’anno ha realizzato 4 reti in campionato e 1 gol in Coppa Italia. Nonostante i risultati della squadra partenopea siano decisamente al di sotto delle aspettative, Rossi era comunque riuscito a farsi notare andando in rete con una certa continuità.

Ciononostante le strade si sono definitivamente divise. Leonardo Rossi è stato infatti ceduto al Club Lleida Esportiu, formazione che milita nella quarta divisione spagnola. Il trasferimento è già ufficiale ed è stato annunciato dalla stessa società catalana attraverso i propri canali social. Una nuova avventura dunque per il centravanti ormai ex Napoli, che in azzurro ha vissuto due stagioni condite da alti e bassi.

A questo punto c’è da capire se anche per la Primavera è previsto un nuovo investimento con un acquisto sul mercato, considerando che Rossi era uno dei tre fuoriquota a disposizione di mister Tedesco. A questo punto non è escluso che negli ultimi giorno qualche colpo possa arrivare, magari proprio un nuovo fuoriquota classe 2004 che possa dare una mano agli azzurrini, impelagati a metà classifica in campionato e alla ricerca di un girone di ritorno di alto livello per centrare quantomeno l’obiettivo dei playoff per la promozione.